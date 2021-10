Furacão ‘Pamela’ ganha força e deve atingir o México nesta quarta

Atualizado em 12 out 2021, 16h49 - Publicado em 12 out 2021, 16h34

O estado de Sinaloa, na costa do México voltada para o Oceano Pacífico, iniciou os preparativos para ser atingido pelo furacão “Pamela” na próxima quarta-feira (13).

Segundo meteorologistas do Centro Nacional de Furacões, no Estados Unidos, o fenômeno está na Categoria 1, com ventos entre 118 e 153 quilômetros por hora, e se encontra a 450 quilômetros do litoral mexicano.

A tormenta, porém, vem ganhando força e deve atingir o país com Categoria 3, quando os ventos podem alcançar até 209 quilômetros por hora.

“Prevê-se um fortalecimento rápido e constante, e espera-se que “Pamela” esteja em Categoria 3 quando atingir a costa do México no início da quarta-feira”, disse o comunicado emitido pelo órgão americano. Entre os pontos que deverão ser mais castigados estão a região do Mar de Cortes, na Península de Baja Califórnia, até Cabo San Lucas. A área é destino turístico bastante popular do México. O Centro de Furacões alertou que a tempestade trará perigosa elevação da maré, com potencial risco de vida para quem estiver próximo ao litoral. Ainda segundo os meteorologistas, a tempestade deve atingir ainda o estado americano do Texas no final da semana. Até lá, porém, já terá perdido força.