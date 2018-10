Furacão Leslie deixa 27 feridos em sua passagem por Portugal

Com ventos de mais de 170 km/h, Leslie passou por Portugal na madrugada deste domingo, deixando 27 pessoas feridas, 325.000 sem fornecimento de energia elétrica e 61 desalojadas, segundo o último balanço da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Os feridos foram levados para hospitais, mas já retornaram para suas casas, enquanto três pessoas receberam assistência local.

A Proteção Civil registrou quase 1.900 incidentes durante a noite do sábado e na madrugada deste domingo, a maior parte (perto de 1.200) por causa de quedas de árvores, às quais se somaram inundações e desabamento de estruturas.

Um total de 61 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas devido a danos ou quedas de árvores, embora a maioria já tenha retornado.

Também aconteceram alguns acidentes de trânsito e danos em “vários carros” que estavam estacionados na via pública, assim como fechamentos de estradas, que já foram reabertas.

Carro é atingido por árvore após a passagem do furacão Leslie na cidade portuguesa de Figueira da Foz – 14/10/2018 Carro é atingido por árvore após a passagem do furacão Leslie na cidade portuguesa de Figueira da Foz – 14/10/2018

As interrupções no fornecimento de energia afetaram sobretudo os distritos de Coimbra e Leiria, no centro do país, onde ainda não foi totalmente restabelecida pelas equipes da EDP, a companhia encarregada do fornecimento.

“O pior já passou, estamos no momento em que a curva de incidentes está em fase descendente”, explicou à imprensa o comandante distrital da Proteção Civil Luís Belo Costa. Mesmo assim, o órgão mantém os alertas especiais por precaução e pede que população evite áreas com árvores ou fechadas pelas autoridades.

Cerca de 1.200 homens da Proteção Civil continuam atendendo as ocorrências produzidas durante a noite e o monitoramento da situação meteorológica continua.