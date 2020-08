Furacão Laura chega aos EUA, causa inundações e deixa milhares sem energia

O olho do poderoso furacão Laura, de intensidade categoria 4 na escala Saffir-Simpson de cinco graus, tocou terra nesta quinta-feira, 27, atingindo a costa da Louisiana, nos Estados Unidos, com ventos máximos sustentados de até 240km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês).

Em suas primeiras horas em território americano, o furacão já causou fortes inundações e deixou centenas de milhares sem energia elétrica. A tempestade foi classificada como “monstruosa” e “impossível de sobreviver” pelo NHC.

Por volta de 1h (hora local, 3h de Brasília), o olho de Laura atingiu a costa perto da cidade de Cameron, estava localizado a 45 quilômetros ao sul-sudoeste de Lake Charles e se movia para o norte a uma velocidade de 24 km/h. Durante a madrugada o furacão foi reduzido para uma tempestade de categoria 3.

Ao menos 500.000 pessoas na Louisiana e no Texas foram orientadas a deixar suas casas. “Laura está se movendo por terra no sudoeste da Louisiana. Proteja-se agora! Considere esses ventos extremos iminentes se aproximando de um tornado e vá imediatamente para a segurança em seu abrigo. Aja agora para proteger sua vida!”, alertou o NHC em seu último boletim.

O diretor do centro, Ken Graham, dirigiu-se aos moradores da região em um vídeo: “É muito perigoso estar lá, espero que não estejam lá, espero que tenham deixado suas casas”.

Laura, que já matou 21 pessoas em sua passagem pelo Haiti e outras quatro na República Dominicana, agora ameaça a Louisiana e o leste do Texas com tempestades de até 6 metros, ventos extremos e inundações nas próximas horas. Os meteorologistas do NHC, contudo, preveem um “enfraquecimento rápido” da tempestade, agora que Laura tocou terra.

Até o momento, pelo menos 370.000 casas na Louisiana e outras 85.000 no Texas estão sem energia elétrica. Na cidade de Lake Charles, na costa da Louisiana, imagens transmitidas pela televisão local mostram fortes ventos e chuva, além da destruição de alguns edifícios.

NEW: buildings completely gutted, glass falling everywhere in downtown Lake Charles, LA in the eye of #HurricaneLaura @RadarOmega_WX pic.twitter.com/o1nkGLgUiB — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

Em sua trajetória prevista, Laura vai se deslocar para o interior através da Louisiana e à noite chegará em Arkansas para percorrer o vale central do Mississippi, enfraquecido para uma depressão tropical amanhã.

Na categoria 4, Laura tocou o solo americano como a tempestade mais forte da temporada de furacões no Atlântico. Os outros foram Hanna, Isaías e Marco, todos os três da categoria 1.

(Com EFE)