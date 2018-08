Furacão Lane se fortalece para categoria 5 a caminho do Havaí

Um furacão de categoria 5, o máximo na escala Saffir-Simpson, se aproxima do Havaí nesta quarta-feira (22), segundo o Centro de Furacões do Pacífico Central (CPHC) dos Estados Unidos.

Apelidado de Lane, o furação vem se fortalecendo nos últimos dias. Com ventos máximos constantes de 260 km/h, está agora a apenas 540 quilômetros da região de Kailua e a 770 da capital Honolulu depois de avançar pelo Oceano Pacífico, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NOAA).

Diante da situação, as autoridades do estado do Havaí ativaram o estado de emergência, que geralmente entrar em vigor cerca de 36 horas antes da chegada dos furacões.

Os moradores da região se preparam para enfrentar ventos e enchentes “com risco de morte”, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

Somente quatro grandes tempestades – dois furacões e duas tempestades tropicais – tocaram o solo do Havaí desde 1959. Poucas vezes na história da região furacões sequer se aproximaram das costas do arquipélago ou causaram transtornos para os moradores.

Espera-se que o furacão Lane perca força conforme se aproxima do Havaí. Ainda assim, segundo os meteorologistas, desta vez a tempestade deve afetar o estado americano com força.

O centro da tempestade deve chegar “perigosamente” perto ou ficar acima das ilhas entre quinta-feira e sábado, segundo o NHC.

Na história do Havaí, o Lane já se tornou um dos dois únicos furacões de categoria 5 a chegar a menos de 560 quilômetros do arquipélago, informou o NOAA.

(Com Reuters e EFE)