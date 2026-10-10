Furacão Isaías atinge costa dos EUA com ventos de 169 km/h e provoca inundações

O furacão Isaías atingiu a costa do Golfo do México, nos Estados Unidos, na sexta-feira, 9, com ventos sustentados de até 169 km/h. Classificado como categoria 2, o fenômeno provocou alagamentos, derrubou árvores e postes e ameaçou comunidades costeiras da Flórida e do Alabama. Na madrugada deste sábado, 10, o sistema já havia perdido força e foi reclassificado como ciclone pós-tropical, segundo informações no site do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Às 4h da manhã, pelo horário central americano, o centro da tempestade estava a cerca de 40 quilômetros ao sul-sudoeste de Montgomery, capital do Alabama. Os ventos sustentados haviam caído para aproximadamente 55 km/h, embora rajadas mais fortes ainda fossem esperadas. O sistema avançava para o norte a cerca de 22 km/h e deveria atravessar o Alabama em direção ao vale do Tennessee ao longo do fim de semana. O NHC prevê que Isaías se dissipe no domingo, 11.

Apesar do enfraquecimento, o risco de inundações repentinas permanece elevado. A previsão do órgão americano indica acumulados de chuva entre 10 e 20 centímetros no sul do Alabama, no noroeste da Flórida e no sudoeste da Geórgia.

Em pontos isolados, especialmente em áreas do Panhandle da Flórida e da região de Big Bend, o volume pode chegar a 38 centímetros. Em outras partes do sudeste dos Estados Unidos, são esperados de 5 a 13 centímetros de chuva, com acumulados localizados maiores.

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Os efeitos da tempestade já são sentidos em diferentes cidades. Em Destin, ruas ficaram alagadas e, em Pensacola, a polícia orientou os moradores a evitar deslocamentos por causa de destroços espalhados pelas vias. No Alabama, autoridades relataram quedas de árvores e postes de energia, além do fechamento de estradas.

Em atualização publicada há poucos minutos pelo site PowerOutage.us, 439.443 residências e empresas estavam sem eletricidade na Flórida, o equivalente a 3,7% dos 11,88 milhões de clientes monitorados no estado. No Alabama, mais de 316 mil consumidores também estavam sem energia na manhã deste sábado, segundo dados divulgados pela emissora local WBRC.

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O governador da Flórida, Ron DeSantis, pediu que a população permanecesse em locais seguros diante da chegada do furacão. O presidente Donald Trump também afirmou na sexta-feira que seu governo acompanhava a situação. Embora os avisos de tempestade tropical e de maré de tempestade tenham sido cancelados pelo NHC, os meteorologistas mantiveram o alerta para chuvas intensas e possíveis tornados em partes da Flórida, da Geórgia e das Carolinas.

O centro meteorológico também advertiu que as ondas geradas por Isaías continuariam afetando trechos do litoral do Golfo dos Estados Unidos, do México e do oeste de Cuba durante o fim de semana. Mesmo com a redução dos ventos, o mar agitado pode provocar correntes de retorno perigosas para banhistas.