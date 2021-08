Furacão Ida atinge Louisiana e deixa mais de 1 milhão sem energia

O furacão Ida varreu o estado de Louisiana, nos Estados Unidos, deixando esse território americano quase paralisado, com mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica. A tempestade foi classificada na categoria quatro em uma escala de força de cinco níveis e inundou casas, arrancou telhados, fechou estradas e danificou hospitais. Foi registrado pelo menos um morto.

O furacão tem ventos de 280 quilômetros por hora a sudeste da costa de Houma, na Louisiana. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional em Nova Orleans, algumas áreas podem ficar “inabitáveis por semanas ou meses” após a passagem do Ida. As empresas fornecedoras de eletricidade dizem que a reposição dos serviços elétricos pode demorar semanas.

A morte de um homem, de cerca de 50 anos, ocorreu no sudeste do estado da Louisiana, aparentemente depois de uma árvore ter caído sobre a sua casa. Um dique arrebentou na região de Nova Orleans, provocando inundações repentinas.

Security camera footage in St. Bernard Parish, Louisiana shows streets and structures flooded over the course of an hour, just before Hurricane Ida made landfall as a major Category 4 storm. https://t.co/ZxTPmtkatl pic.twitter.com/SR1HrgxHzu — ABC News (@ABC) August 29, 2021

Os ventos fortes, as inundações, as linhas de transmissão caídas e as árvores arrancadas estão prejudicando a atuação das equipes de emergência. Muitos moradores ficaram para trás, esperando que o furacão passasse e agora enfrentam condições muito perigosas, dizem as autoridades.

Footage taken from a backyard in Houma, Louisiana, shows raging winds and rain from Hurricane Ida. pic.twitter.com/B8F7MwJRLA — USA TODAY (@USATODAY) August 30, 2021

Dois dos três hospitais que servem à região de Lafourche Parish foram danificados. Com parte dos telhados arrancados, alguns serviços foram transferidos para outro edifício, deixando as unidades de saúde ainda mais lotadas. Os geradores compensam a falha elétrica.

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), o Ida tocou o solo pela primeira vez neste domingo 29 perto de Port Fourchon, 80 quilômetros a sudoeste de Nova Orleans, cidade que teme reviver a tragédia causada há exatamente 16 anos pelo furacão Katrina, que matou mais de 1.800 pessoas.

(Com Agência Brasil)