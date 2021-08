Furacão Henri perde força, mas provoca recorde de chuva em Nova York

O furacão Henri perdeu força ao se aproximar da costa nordeste dos Estados Unidos no domingo, 22, sendo rebaixado para uma tempestade tropical, mas não sem antes deixar marcas pela região, incluindo uma quantidade recorde de chuva em Nova York na noite de sábado.

No icônico Central Park, cerca de 11,5 centímetros de chuva foram registrados, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA, fazendo do dia o mais “molhado” desde 2014. Só das 22h às 23h foram 5 centímetros, a hora com mais chuva na história da cidade de Nova York.

The Central Park ASOS broke the daily maximum rainfall record for 8/21 with 4.45 inches of rain! Most of this rain fell over a 2 hour period, with 1.84 inches falling from 11pm to midnight. Check out rainfall totals from around the area here https://t.co/vAxOrpNU8B — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) August 22, 2021

Mais de 22.000 pessoas que participavam do “We Love NYC: The Homecoming Concert”, um megaevento de reabertura da cidade após os índices da pandemia de Covid-19 começarem a dar trégua, foram mandadas para casa. Organizadores foram forçados a encerrar o show gratuito bem antes do esperado, depois de trovoadas durante performance de Barry Manilow, que continuou cantando por um tempo mesmo depois que seu áudio foi cortado.

Artistas de peso como Elvis Costello, The Killers e Bruce Springsteen nem mesmo conseguiram subir ao palco devido ao fim abrupto do concerto, que começou no dia 14 e terminaria no domingo.

I've lived in this city for 29 years and never seen it pour down rain like this.. it was like a torrential downpour from a bad thunderstorm that wouldn't stop pic.twitter.com/ObeNxGzmen Continua após a publicidade — Victoria Monique Peterson (@victoriam_p1113) August 22, 2021

A via expressa que liga o Brooklyn ao Queens teve que ser fechada durante a noite de sábado para domingo porque a água era muito alta para que carros passassem. Também houve alagamentos em outros pontos do Queens.

Diversos outros eventos foram cancelados ou adiados pela cidade, como o Five Boro Bike Tour, maior passeio de bicicleta voltado à caridade no país.

Henri

No domingo, a tempestade tropical Henri tocou solo perto de Westerly, em Rhode Islande, nordeste dos EUA, com ventos máximos sustentados de 95 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Os efeitos do vento, tempestade e chuva não foram sentidos só em Nova York, se expandido para toda a região da Nova Inglaterra, formada por Vermont, New Hampshire, Maine, Connecticut, Massachusetts e Rhode Island. A região não era atingida diretamente por um ciclone há 30 anos.

“As fortes chuvas de Henri podem resultar em consideráveis inundações urbanas e de pequenos riachos, junto com o potencial de inundações generalizadas de rios menores a moderados”, alertou o NHC.

De acordo com o portal especializado AccuWeather, em 1991 o furacão Bob atingiu Rhode Island com ventos superiores a 160 km/h e causou graves inundações nas áreas costeiras daquele estado e de Massachusetts, cujos danos foram quantificados em US$ 1 bilhão.

Antes de ser rebaixado, o Henri se tornou o terceiro furacão deste ano, produzindo tempestades e elevando riscos de elevação do mar em ponto ao longo da costa americana.