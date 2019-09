Furacão Dorian desenterra 27 tijolos de cocaína nas praias da Flórida

Se poupou o estado da Flórida de uma passagem agressiva, o furacão Dorian trouxe chuvas e ventos suficientemente fortes para desnudar tijolos de cocaína enterrados nas areias das praias de Paradise, na cidade de Melbourne, e de Cocoa. A polícia encontrou mais de 27 pacotes, no total, cada um com cerca de um quilo da droga e com o rótulo “Diamante”.

A descoberta se deu durante uma ronda policial, quando um banhista denunciou ter visto pacotes estranhos nas areias de Paraíso. O agente percebeu que o embrulho era semelhante ao usado por traficantes. Testes da perícia confirmaram o conteúdo dos 12 pacotes ali encontrados.

A polícia da Flórida também encontrou em Cocoa Beach, a 32 quilômetros da praia de Paraíso, uma sacola com 15 tijolos de cocaína. O peso total dessa carga chegou a 25 quilos. O sargento Manny Hernández, da Polícia da Flórida, disse que um tijolo de cocaína é vendido a cerca de 30.000 dólares nas ruas, segundo a rede de televisão CNN.

O furacão Dorian atingiu em categoria 5, a mais forte, o arquipélago das Bahamas, causando 43 mortes e ampla destruição. Moveu-se enfraquecido em direção à Flórida, mas seu olho não chegou a alcançar a terra. Dorian seguiu para o Norte, pela costa americana, depois de ter recuperado forças ao chegar na Carolina do Norte. Está em categoria 2, com ventos de até 176 km/h.