Furacão Dorian chega à categoria 4 no caminho rumo à Flórida

O furacão Dorian continua ganhando força nas águas do Atlântico e alcançou a categoria quatro, em uma escala que vai até cinco, com ventos constantes de 215 quilômetros por hora no caminho rumo à Flórida, segundo informações do Centro Nacional de Furacões (NHC). Na atualização do seu boletim, o órgão divulgou que o Dorian se fortaleceu e está a cerca de 650 quilômetros ao leste das ilhas do arquipélago das Bahamas e a pouco mais de 900 quilômetros ao leste de Palm Beach, no sul da Flórida.

O poderoso ciclone se move em direção oeste-noroeste lentamente, a 17 quilômetros por hora, o que faz com que ele ganhe mais potência. O furacão, “extremamente perigoso”, representa uma “ameaça significativa” para a Flórida e o norte das Bahamas, alerta o NHC, que enviou um avião “caçador de furacões”. De acordo com as previsões dos meteorologistas, o olho de Dorian deve passar longe do sudeste e do centro das Bahamas no sábado. A tendência é que se aproxime ou passe pelo noroeste das Bahamas no domingo. Na segunda-feira, deve estar perto da Flórida.

Os modelos de sua trajetória preveem que tocará terra na terça-feira na costa sudeste, na altura do condado de Palm Beach, onde o presidente Donald Trump tem sua residência de verão, o clube de golfe “Mar-a-Lago”. As novas previsões indicam que Dorian seguirá para o noroeste nos próximos dias, o que o levaria perto da costa leste da Flórida em vez de terra adentro. Contudo, os meteorologistas do NHC advertem de possíveis ajustes adicionais à esquerda ou direita, dependendo dos diferentes modelos de projeções.

O chamado “cone da incerteza” ainda é amplo e o furacão poderia atingir qualquer outra localidade da Flórida. Aparentemente a tempestade virará para o norte quando estiver terra adentro, ou atravessará o estado até o Golfo do México. O governo do estado americano expandiu o estado de emergência a todos os condados da Flórida, não só os da costa como havia anunciado inicialmente.

Enquanto isso, os meteorologistas antecipam que haverá mais um fortalecimento do furacão, com ventos acima de 119 quilômetros por hora. Isto provocará uma maré de tempestade “potencialmente mortal” que elevará o nível do mar em até 5 metros no litoral do noroeste das Bahamas e possivelmente gerará ondas “devastadoras”.

Quanto às chuvas, a expectativa é que Dorian produza notáveis acumulações de chuva desde este fim de semana até meados da próxima semana, especialmente no noroeste das Bahamas e em zonas do litoral do sudeste dos Estados Unidos. Quando tocar o solo na Flórida, Dorian pode seguir rumo ao norte do estado através do interior da península, onde pode perder força, mas sem cair de categoria.

