Furacão atinge México com ventos de até 170 km/h e inundações que podem ‘ameaçar a vida’

O furacão Polo atingiu a costa do México na madrugada desta terça-feira, 29, levando ventos fortes, ondas de até 9 metros e chuvas intensas à Baixa Califórnia Sul. O ciclone chegou ao estado como um furacão de categoria 2, com ventos sustentados entre 150 e 170 km/h e rajadas que chegaram a 200 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Polo tocou o solo próximo a Las Barrancas, em uma área pouco povoada da costa oeste da península. A tempestade avançou em direção ao nordeste, pelo Golfo da Califórnia, com previsão de atingir novamente o território mexicano, desta vez no estado de Sonora. O NHC alertou para condições perigosas, incluindo ventos destrutivos e inundações repentinas.

A quantidade de chuva é uma das principais preocupações das autoridades. O NHC afirmou que o Polo pode produzir de 40 mm a 300 mm em algumas regiões, o que pode “provocar inundações com risco de morte e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de terreno íngreme”.

Continua após a publicidade

Em Puerto San Carlos, na Baixa Califórnia Sul, o avanço do mar já havia rompido trechos de uma barreira de areia e levado água para as ruas antes da chegada do ciclone. As autoridades mexicanas abriram 169 abrigos temporários no estado, com capacidade para mais de 33 mil pessoas, e mobilizaram cerca de 7 mil militares para atuar durante a passagem da tempestade.

Escolas, atividades marítimas e o acesso às praias foram suspensos em áreas afetadas. Moradores também reforçaram portas e janelas e utilizaram sacos de areia para tentar conter a entrada de água.

Continua após a publicidade

Trajetória

Depois de atravessar a Baixa Califórnia Sul, Polo deve cruzar o Golfo da Califórnia e alcançar o continente mexicano. A previsão é de que o sistema mantenha força de furacão ao atingir o sul de Sonora, antes de perder intensidade à medida que avança sobre o território.

Continua após a publicidade

O furacão havia atingido força de categoria 5 no Pacífico mexicano na semana passada, mas perdeu intensidade durante o deslocamento em direção à península da Baixa Califórnia. Ainda assim, o NHC manteve os alertas para ventos perigosos, inundações repentinas e deslizamentos associados à passagem do ciclone.