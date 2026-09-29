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Furacão atinge México com ventos de até 170 km/h e inundações que podem ‘ameaçar a vida’

Polo chegou à Baixa Califórnia Sul na madrugada desta terça-feira, 29

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 11h55
Grupo de trabalhadores com capacetes amarelos e uniformes claros, alguns com cintos de segurança, reunidos em uma praia sob céu nublado e escuro, com coqueiros e o mar ao fundo
Funcionários da companhia elétrica se reúnem para uma reunião de planejamento em Puerto San Carlos, Baja California Sur, México, antes da chegada do furacão Polo em 28 de setembro de 2026. (Divulgação/AFP)
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Furacão atinge México com ventos de até 170 km/h e inundações que podem ‘ameaçar a vida’ Priorize VEJA no Google

O furacão Polo atingiu a costa do México na madrugada desta terça-feira, 29, levando ventos fortes, ondas de até 9 metros e chuvas intensas à Baixa Califórnia Sul. O ciclone chegou ao estado como um furacão de categoria 2, com ventos sustentados entre 150 e 170 km/h e rajadas que chegaram a 200 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Polo tocou o solo próximo a Las Barrancas, em uma área pouco povoada da costa oeste da península. A tempestade avançou em direção ao nordeste, pelo Golfo da Califórnia, com previsão de atingir novamente o território mexicano, desta vez no estado de Sonora. O NHC alertou para condições perigosas, incluindo ventos destrutivos e inundações repentinas.

A quantidade de chuva é uma das principais preocupações das autoridades. O NHC afirmou que o Polo pode produzir de 40 mm a 300 mm em algumas regiões, o que pode “provocar inundações com risco de morte e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de terreno íngreme”.

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Em Puerto San Carlos, na Baixa Califórnia Sul, o avanço do mar já havia rompido trechos de uma barreira de areia e levado água para as ruas antes da chegada do ciclone. As autoridades mexicanas abriram 169 abrigos temporários no estado, com capacidade para mais de 33 mil pessoas, e mobilizaram cerca de 7 mil militares para atuar durante a passagem da tempestade.

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Escolas, atividades marítimas e o acesso às praias foram suspensos em áreas afetadas. Moradores também reforçaram portas e janelas e utilizaram sacos de areia para tentar conter a entrada de água.

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Trajetória

Depois de atravessar a Baixa Califórnia Sul, Polo deve cruzar o Golfo da Califórnia e alcançar o continente mexicano. A previsão é de que o sistema mantenha força de furacão ao atingir o sul de Sonora, antes de perder intensidade à medida que avança sobre o território.

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O furacão havia atingido força de categoria 5 no Pacífico mexicano na semana passada, mas perdeu intensidade durante o deslocamento em direção à península da Baixa Califórnia. Ainda assim, o NHC manteve os alertas para ventos perigosos, inundações repentinas e deslizamentos associados à passagem do ciclone.

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