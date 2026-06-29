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Funerárias de Paris atingem capacidade máxima em meio a onda de calor europeia

Foram registradas cerca de 1.000 mortes adicionais desde quarta-feira no país em comparação com os meses anteriores

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 17h00
Bombeiros escoltam uma pessoa para fora do Museu do Louvre durante uma intensa onda de calo em Paris, na França, em 25 de junho de 2026.
Bombeiros escoltam uma pessoa para fora do Museu do Louvre durante uma intensa onda de calo em Paris, na França, em 25 de junho de 2026. (Annice Lyn/Getty Images)
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Funerárias de Paris atingem capacidade máxima em meio a onda de calor europeia Priorize VEJA no Google

As funerárias de Paris atingiram sua capacidade máxima nesta segunda-feira, 29, em meio ao aumento de mortes provocado pela onda de calor recorde que atinge grande parte da Europa desde o fim de junho. 

Segundo a agência nacional de saúde pública da França, foram registradas cerca de 1.000 mortes adicionais desde a última quarta-feira em comparação com os meses anteriores, a maior parte das vítimas idosos com mais de 65 anos. E as autoridades afirmam que o número ainda pode aumentar. 

A presidente da Federação Nacional de Funerárias, Élisabeth Charrier, informou que a taxa de ocupação das funerárias francesas, que normalmente varia entre 30% e 45% durante o verão, passou de 66% em todo o país. Em Paris, as duas únicas unidades da capital operam na capacidade máxima desde a última sexta-feira, obrigando muitas famílias a recorrerem a estabelecimentos em outras cidades.

Em uma nova reunião de crise nesta segunda, o primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, defendeu a resposta do seu governo à onda de calor, afirmando que o plano “funcionou bem”. Ele anunciou ainda que os primeiros dos 30 mil aparelhos de ar-condicionado adquiridos em caráter emergencial para hospitais começarão a ser entregues até o fim desta semana.

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Calor intenso

Durante a semana passada, a França enfrentou temperaturas acima dos 40°C durante o dia. As noites também bateram recordes de calor, com média de 22°C e máxima de 26,4°C na capital francesa. 

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Desde o início das altas temperaturas, ao menos 74 pessoas morreram afogadas no país, a maioria em rios, lagos e outros locais sem supervisão.

As autoridades locais também observaram um aumento de 40% nas mortes ocorridas dentro das residências, um indicativo de que muitos idosos não conseguiram enfrentar as temperaturas extremas mesmo sem sair de casa.

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Nesta segunda, a onda de calor que assola o continente europeu levou a Eslováquia a registrar uma temperatura recorde (41°C), enquanto a Hungria incentivou que funcionários não saiam de casa e trabalhem remotamente, somando-se à lista de países que começaram a tomar medidas extraordinárias contra o calor: desde o fechamento de escolas ao cancelamento de festivais.

Para a Ucrânia, esta onda de calor chega em um momento em que a rede elétrica está gravemente danificada pelos bombardeios russos e as temperaturas previstas para esta semana, que podem chegar a 38°C, podem colocar o sistema à prova. As autoridades já programaram cortes de energia para terça-feira em pelo menos cinco regiões do país, informaram as operadoras de energia.

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