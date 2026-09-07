Funeral do ‘açougueiro da Bósnia’, condenado por genocídio, reúne multidão na Sérvia

Uma multidão se reuniu em Belgrado, na Sérvia, nesta segunda-feira, 7, para o funeral de Ratko Mladic, criminoso de guerra e antigo chefe militar dos sérvios na Bósnia. A presença de público e as homenagens provocaram forte indignação na comunidade internacional.

Apelidado de “açougueiro da Bósnia” por seu protagonismo no cerco de Sarajevo e no massacre de Srebrenica, nos anos 1990, Mladic morreu em 27 de agosto, aos 84 anos, em Haia, na Holanda. Ele cumpria uma pena de prisão por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a guerra da Bósnia.

Muitos simpatizantes do ex-militar se reuniram na igreja ortodoxa de São Lucas, em Belgrado, desde as primeiras horas da manhã. Lá, alguns deles beijaram o caixão fechado, guardado por militares, enquanto sacerdotes ortodoxos sérvios recitavam orações.

A polícia fechou as ruas próximas à igreja devido à quantidade de pessoas, incluindo muitos veteranos sérvios do conflito da década de 1990. Bandeiras sérvias foram penduradas nas imediações e uma grande faixa estendida sobre a rua afirma: “Bem-vindo, general. Obrigado à sua mãe por ter dado à luz a um herói, para que a glória da Grande Sérvia possa retornar”.

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O corpo de Mladic permaneceu exposto na igreja durante cinco horas, antes de uma cerimônia e de um cortejo até um cemitério próximo.

Nesta segunda-feira, um porta-voz da União Europeia afirmou que a “glorificação de criminosos de guerra, negacionistas do genocídio ou revisionistas contradiz os valores europeus mais fundamentais e não tem espaço na UE ou em países candidatos” à adesão ao bloco.

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A comissária europeia para a ampliação da UE, Marta Kos, cancelou na sexta-feira passada uma visita prevista à Sérvia para 9 de setembro. Ela explicou que “a glorificação em torno da morte” de Mladic era “incompatível com os valores sobre os quais a UE foi construída”.

‘Quintessência do mal’

Mladic comandou as forças sérvias da Bósnia durante a guerra de 1992-1995 e, por muito tempo, foi considerado um herói nacional. No entanto, entrou para a história como “a quintessência do mal”, na definição do ex-alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, devido aos crimes de guerra cometidos lá.

O cerco à cidade de Sarajevo, imposto por 1.425 dias, entre 1992 e 1996, na tentativa da Sérvia de impedir a independência da Bósnia e Herzegovina e dominar a capital do novo país, levou à morte de mais de 11 mil pessoas — 85% delas civis.

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Já os crimes de Srebrenica, um enclave muçulmano declarado “zona segura” pelas Nações Unidas e protegido por forças de paz holandesas, envolveram o assassinato, em julho de 1995, de mais de 8 mil homens e meninos bósnios que haviam buscado refúgio lá, no que é considerado o pior massacre em solo europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

O “açougueiro da Bósnia” só foi detido em 2011, em Lazarevo, na Sérvia, após passar 16 anos foragido. Ele foi extraditado para Haia, onde foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPIJ) e condenado, em 2017, à prisão perpétua por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O veredicto foi confirmado em apelação em 2021.

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Durante a guerra dos Bálcãs, ele foi o rosto militar do trio composto pelo então presidente iugoslavo, Slobodan Milosevic, e o líder político dos sérvios da Bósnia, Radovan Karadzic. Imagens da época o mostravam distribuindo doces para crianças antes que elas e as mulheres de Srebrenica fossem levadas de ônibus, enquanto os homens eram conduzidos a um bosque e executados. Seus corpos foram jogados em valas comuns, muitas das quais foram reviradas na tentativa de ocultar provas.

Os poucos que escaparam contaram histórias devastadoras de assassinatos, torturas e estupros a cargo das forças sérvio-bósnias.