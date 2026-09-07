🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Funeral do ‘açougueiro da Bósnia’, condenado por genocídio, reúne multidão na Sérvia

Presença de público e homenagens provocaram forte indignação da comunidade internacional

Por Sophia Paiva 7 set 2026, 17h41 | Atualizado em 7 set 2026, 17h42
Dois padres ortodoxos, um segurando um turíbulo fumegante e outro uma cruz dourada, participam de um funeral. Ao fundo, uma lápide escura com o nome МЛАДИЋ e uma foto de uma mulher jovem, com as datas 1971-1994, e uma mulher de cabelo castanho claro observa a cerimônia. Várias pessoas com chapéus pretos e outros civis assistem ao evento
Foto do funeral em Belgrade, Sėrvia. (Foto por STRINGER / AFP/AFP)
Continua após publicidade
Funeral do ‘açougueiro da Bósnia’, condenado por genocídio, reúne multidão na Sérvia Priorizar nos meus resultados Google

Uma multidão se reuniu em Belgrado, na Sérvia, nesta segunda-feira, 7, para o funeral de Ratko Mladic, criminoso de guerra e antigo chefe militar dos sérvios na Bósnia. A presença de público e as homenagens provocaram forte indignação na comunidade internacional.

Apelidado de “açougueiro da Bósnia” por seu protagonismo no cerco de Sarajevo e no massacre de Srebrenica, nos anos 1990, Mladic morreu em 27 de agosto, aos 84 anos, em Haia, na Holanda. Ele cumpria uma pena de prisão por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a guerra da Bósnia.

Muitos simpatizantes do ex-militar se reuniram na igreja ortodoxa de São Lucas, em Belgrado, desde as primeiras horas da manhã. Lá, alguns deles beijaram o caixão fechado, guardado por militares, enquanto sacerdotes ortodoxos sérvios recitavam orações.

A polícia fechou as ruas próximas à igreja devido à quantidade de pessoas, incluindo muitos veteranos sérvios do conflito da década de 1990. Bandeiras sérvias foram penduradas nas imediações e uma grande faixa estendida sobre a rua afirma: “Bem-vindo, general. Obrigado à sua mãe por ter dado à luz a um herói, para que a glória da Grande Sérvia possa retornar”.

Siga
Continua após a publicidade

O corpo de Mladic permaneceu exposto na igreja durante cinco horas, antes de uma cerimônia e de um cortejo até um cemitério próximo.

Nesta segunda-feira, um porta-voz da União Europeia afirmou que a “glorificação de criminosos de guerra, negacionistas do genocídio ou revisionistas contradiz os valores europeus mais fundamentais e não tem espaço na UE ou em países candidatos” à adesão ao bloco.

Continua após a publicidade

A comissária europeia para a ampliação da UE, Marta Kos, cancelou na sexta-feira passada uma visita prevista à Sérvia para 9 de setembro. Ela explicou que “a glorificação em torno da morte” de Mladic era “incompatível com os valores sobre os quais a UE foi construída”.

‘Quintessência do mal’

Mladic comandou as forças sérvias da Bósnia durante a guerra de 1992-1995 e, por muito tempo, foi considerado um herói nacional. No entanto, entrou para a história como “a quintessência do mal”, na definição do ex-alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, devido aos crimes de guerra cometidos lá.

O cerco à cidade de Sarajevo, imposto por 1.425 dias, entre 1992 e 1996, na tentativa da Sérvia de impedir a independência da Bósnia e Herzegovina e dominar a capital do novo país, levou à morte de mais de 11 mil pessoas — 85% delas civis.

Continua após a publicidade

Já os crimes de Srebrenica, um enclave muçulmano declarado “zona segura” pelas Nações Unidas e protegido por forças de paz holandesas, envolveram o assassinato, em julho de 1995, de mais de 8 mil homens e meninos bósnios que haviam buscado refúgio lá, no que é considerado o pior massacre em solo europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

O “açougueiro da Bósnia” só foi detido em 2011, em Lazarevo, na Sérvia, após passar 16 anos foragido. Ele foi extraditado para Haia, onde foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPIJ) e condenado, em 2017, à prisão perpétua por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O veredicto foi confirmado em apelação em 2021.

Continua após a publicidade

Durante a guerra dos Bálcãs, ele foi o rosto militar do trio composto pelo então presidente iugoslavo, Slobodan Milosevic, e o líder político dos sérvios da Bósnia, Radovan Karadzic. Imagens da época o mostravam distribuindo doces para crianças antes que elas e as mulheres de Srebrenica fossem levadas de ônibus, enquanto os homens eram conduzidos a um bosque e executados. Seus corpos foram jogados em valas comuns, muitas das quais foram reviradas na tentativa de ocultar provas.

Os poucos que escaparam contaram histórias devastadoras de assassinatos, torturas e estupros a cargo das forças sérvio-bósnias.

Publicidade
TAGS:
Bósnia
Europa
Genocídio
Guerra
Sérvia
União Europeia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).