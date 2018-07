Fundadora do grupo Femen se suicida em Paris

Oksana Chatchko, cofundadora e ex-membro do grupo feminista Femen, suicidou-se em seu apartamento em Paris, aos 31 anos – confirmou por telefone nesta terça-feira a líder da organização, Inna Chevtchenko.

“Oksana foi encontrada ontem, em Paris, em seu apartamento. Ela se suicidou”, afirmou Inna. Pela manhã, Anna Goutsol, outra cofundadora do movimento, confirmou o óbito em sua página no Facebook, sem dar detalhes sobre a causa de sua morte.

“A mais corajosa (…) Oksana Chatchko nos deixou. Com seus amigos e sua família, estamos em luto, e esperamos a versão oficial da polícia. Até o momento, o que sabemos é que (…) o corpo de Oksana foi encontrado em seu apartamento em Paris. Segundo seus amigos, ela deixou uma carta de suicídio”, escreveu.

Com outras três militantes, Oksana Chatchko fundou o grupo feminista em abril de 2008, em Kiev, na Ucrânia. Esse movimento se tornou conhecido por suas passeatas em que as mulheres saíam para protestar com os seios nus. Exilada na França desde 2013, a jovem deixou a organização e exercia a profissão de pintora.

(Com AFP)