Fundador do Telegram é preso na França; entenda

No último sábado, 24, Pavel Durov, 39 anos, foi detido no aeroporto Le Bourget, próximo a Paris. O CEO do Telegram havia acabado de chegar do Azerbaijão em seu jato particular, acompanhado da esposa e de um guarda-costas, quando foi interceptado pela polícia com um mandado de busca, de acordo com a imprensa local. Uma investigação preliminar da Justiça aponta que o Telegram funciona como uma plataforma de transmissão ilegal de mensagens criptografias, inclusive do crime organizado.

O bilionário é considerado cúmplice de tráfico de drogas e crimes contra a criança devido à falta de moderação e cooperação do aplicativo com as autoridades. A embaixada russa, país de origem de Durov, imediatamente exigiu que as entidades francesas garantam a proteção de seus direitos. Em 2014, ele, que possui cidadania da França e dos Emirados Árabes, fugiu da Rússia.

Atualmente, o Telegram tem 900 milhões de usuários ativos. Durov acumula um patrimônio líquido de mais de US$ 9 bilhões, segundo a Bloomberg.