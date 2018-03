Fundador de seita sexual nos EUA pode ser condenado a prisão perpétua

Líder e fundador da seita Nxivm, Keith Raniere será ouvido nesta terça-feira por um juiz federal da cidade de Fort Worth, nos Estados Unidos, acusado de tráfego sexual e de submeter outras pessoas a trabalho escravo, crimes pelos quais pode ser condenado a prisão perpétua.

Extraditado para os Estados Unidos após ser preso em uma luxuosa vila nos arredores de Porto Vallarta, no México, Raniere, de 57 anos, é o principal líder de uma organização criminosa que capturava mulheres para servirem de escravas sexuais. Além de sexo, elas eram obrigadas a realizar tarefas domésticas e eram marcadas com fogo, como se fossem gado.

“Como se alega no processo, Keith Raniere criou uma sociedade secreta de mulheres com quem teve relações sexuais e as marcou com suas iniciais, coagindo-as com a ameaça de revelar informações altamente pessoais e de retirar suas posses”, explicou o promotor do Distrito Leste de Nova York, Richard Donoghue.

Em 1998, o falso guru de autoajuda e motivação pessoal criou a organização “Programas Executivos de Sucesso”, realizando oficinas de cinco dias e cobrando até 5.000 dólares (16.650 reais) por pessoa para atrair participantes. Cinco anos depois, expandiu suas atividades criando a Nxivm, com sede em Albany, no estado de Nova York, mas com centros operacionais em várias cidades dos Estados Unidos, México, Canadá e outros países da região.

A estrutura da seita se baseava em um esquema-pirâmide. Além de pagar o curso inicial, as participantes eram obrigadas a comprar aulas adicionais com preço ainda mais elevado. Elas eram motivadas a recrutar outras mulheres e a marcá-las com suas iniciais para “subir” dentro da hierarquia da organização e assim obter privilégios, como se aproveitar das demais escravas.

Havia uma condição prévia para participar: ceder informações comprometedoras sobre amigos e familiares, divulgar fotos sem roupas e controlar os pertences dos recrutas captados.

A sociedade secreta sexual operava dentro da Nxivm. Nela, Raniere, que era o único homem, era conhecido como o “Amo das companheiras obedientes”.

As mulheres participantes vinham da Nxivm e eram convencidas a participar da seita sexual por ele, que argumentava que a organização tinha como objetivo “empoderar as mulheres e erradicar as fragilidades do programa principal”. No entanto, Raniere sempre ficava no topo da pirâmide. Assim, todas as mulheres deveriam atuar como se fossem suas servas.

O subdiretor-adjunto do FBI em Nova York, William Swenney, considerou as ações de Raniere como um “repugnante abuso de poder e um ato que denigre as mulheres”.

O caso foi revelado pelo The New York Times, que publicou em outubro de 2017 um artigo com um depoimento de duas mulheres que conseguiram fugir da seita. Calcula-se que as organizações de Raniere conseguiram captar cerca de 16.000 pessoas.

