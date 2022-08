Fundador da Huawei diz que China vai passar por uma ‘dolorosa’ década

Em um memorando interno, vazado nesta quinta-feira, 25, o fundador da Huawei, Ren Zhengfei, colocou o futuro da empresa de tecnologia em questão. A avaliação despertou alarme no país, já que sinaliza instabilidade para empresas menores em meio aos problemas econômicos da China.

Ren disse à equipe da Huawei que “o frio será sentido por todos” e a empresa deve se concentrar no lucro sobre o fluxo de caixa e a expansão se quiser sobreviver nos próximos três anos, indicando mais cortes de empregos e desinvestimentos.

“A próxima década será um período histórico muito doloroso, pois a economia global continua em declínio”, afirmou, citando a pandemia, a guerra na Ucrânia e um “bloqueio contínuo” dos Estados unidos a alguns negócios chineses.

“A Huawei deve reduzir quaisquer expectativas excessivamente otimistas para o futuro e até 2023 ou até 2025. Devemos tornar a sobrevivência a diretriz mais importante, e não apenas sobreviver, mas sobreviver com qualidade”, completou.

A economia da China está sob pressão de fatores como os constantes lockdowns devido a surtos de Covid-19, uma crise no setor imobiliário e relações internacionais em declínio. O país não deve atingir sua meta de crescimento econômico de 5,5% este ano.

A Huawei, maior empresa da China, está tentando administrar grandes quedas de receita e lucro. A receita caiu 14% nos primeiros três meses de 2022 e sua margem de lucro líquido diminuiu para 4,3%, de 11,1% no ano anterior, no mesmo período.

A empresa é um ponto sensível nas tensões com os Estados Unidos. Washington e outras potências ocidentais restringiram seus mercados à Huawei por questões de segurança nacional, e a empresa também foi impedida de comprar algumas tecnologias estrangeiras.

“No passado, abraçamos o ideal da globalização e aspirávamos a servir toda a humanidade, então qual é o nosso ideal agora? Sobreviver e ganhar um pouco de dinheiro onde pudermos. Desse ponto de vista, precisamos ajustar a estrutura do mercado e estudar o que pode ser feito e o que deve ser abandonado”, disse Ren.

O memorando vazado viralizou nas redes sociais chinesas, sendo compartilhado e discutido por mais de 100 milhões de usuários. Um deles especulou: “A última pessoa que disse essas coisas foi Wang Shi, da Vanke, e o setor imobiliário estava em perigo”, referindo-se ao presidente-executivo de uma empresa estatal de desenvolvimento imobiliário.

O governo da China anunciou esta semana mais US$ 146 bilhões em estímulos para a economia e 19 novas medidas para lidar com os danos econômicos causados ​​pela pandemia, bem como uma crise no setor de desenvolvimento imobiliário.

Lockdowns extensos e imprevisíveis interromperam a produção fabril, as cadeias de suprimentos e a atividade econômica geral, principalmente entre as pequenas empresas. O setor privado fornece um terço de todos os empregos na China e cria 90% dos novos empregos urbanos, segundo a mídia estatal.

O desemprego entre jovens atingiu um recorde histórico de 19,9% em julho. Os pagamentos do seguro-desemprego também atingiram um recorde em junho.

“Em meio a surtos esporádicos de Covid-19 em algumas regiões desde o início deste ano, a demanda por empregos no mercado diminuiu e algumas campanhas de recrutamento foram canceladas ou atrasadas”, Zhang Ying, diretor de promoção de empregos do Ministério de Recursos Humanos e segurança social, disse em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira.

“Alguns jovens procurando emprego encontraram novas dificuldades”, acrescentou.