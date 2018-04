Atiradora ataca escritório do YouTube na Califórnia

Uma atiradora invadiu o escritório do YouTube em San Bruno, na Califórnia, Estados Unidos, segundo a polícia. O prédio foi evacuado depois dos tiros.

Segundo o chefe da polícia local, Ed Barberini, quatro pessoas ficaram feridas, mas aparentemente estão estáveis. Uma quinta pessoa, a atiradora, morreu após atirar em si mesma.

A polícia ainda não tem informações sobre o que motivou o ataque ou que tipo de arma foi utilizado. As autoridades responderam aos primeiros chamados de socorro por volta das 12h46 do horário local (16h46 em Brasília).

Funcionários do YouTube publicaram relatos no Twitter sobre barulho de tiros e presença de viaturas em frente ao prédio. Ao BuzzFeed, as autoridades policiais afirmaram que os serviços de emergência da região metropolitana de São Francisco receberam várias chamadas de dentro do prédio e de seus arredores.

Relatos

“Atirador ativo na sede do YouTube. Ouvi tiros e vi pessoas correndo enquanto estava na minha mesa. Agora estou escondido dentro de uma sala com colegas de trabalho”, escreveu o produtor Vadim Lavrusik na rede social. Alguns minutos depois tuitou que já estava fora do prédio e em segurança.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

A polícia revistou os indivíduos que foram evacuados antes de permitir que eles deixassem o local. Testemunhas reportaram, ainda, a presença de helicópteros e policiais da SWAT no local.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Active Shooter @YouTube! My building is on lockdown. pic.twitter.com/MqESKbvVtk — Don Cometa (@DonCometa) April 3, 2018

“Eu olhei para baixo e vi gotas de sangue no chão e escadas”, escreveu Todd Sherman, produtor do YouTube, no Twitter.

I looked down and saw blood drips on the floor and stairs. Peaked around for threats and then we headed downstairs and out the front. — Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018

O Google, dono do YouTube, publicou uma mensagem na sua conta do Twitter em referência a esta situação: “Estamos em coordenação com as autoridades e proporcionaremos informação oficial do Google e do YouTube quando estiver disponível”.