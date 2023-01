Funcionários de fábrica de testes de Covid-19 protestam na China

Trabalhadores de uma fábrica de testes de Covid-19 deram início a um protesto na China, nesta segunda-feira, 9, após terem sido informados que foram demitidos e que não seriam pagos com o salário prometido. A manifestação começou no sábado depois que as demissões repentinas foram anunciadas na cidade de Chongqing, no sudoeste do país.

Vídeos gravados pelos manifestantes começaram a se espalhar pelas redes sociais e é possível ver que alguns foram filmados na Zybio, empresa especializada em equipamentos e reagentes para diagnóstico in vitro. Nas filmagens, caixas de kits de teste de antígeno são vistas espalhadas pelo chão.

+ China reabre fronteiras para turistas e sinaliza fim de Covid Zero

Em uma das filmagens, centenas de trabalhadores podem ser vistos reunidos do lado de fora da fábrica, alguns deles gritando: “Devolvam nosso dinheiro!”.

Outros vídeos encontrados na internet indicam que alguns manifestantes jogaram cadeiras e até cones de trânsito contra um grupo de policiais posicionados no local, forçando as forças de segurança a recuarem.

+ Na China, onda de mortes de celebridades gera dúvida sobre dados da Covid

O fim da chamada política de Covid Zero na China, que contava com quarentenas generalizadas e testes obrigatórios em massa, fez com que os requisitos para resultados de testes negativos – seja em voos, seja em restaurantes – diminuíssem em todo o país.

Manifestações políticas são raras na China, mas protestos sobre questões trabalhistas e contra empresas específicas ocorrem com frequência.