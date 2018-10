Fujimori sofre arritmia e é hospitalizado ao saber de anulação de indulto

O ex-presidente peruano Alberto Fujimori foi internado na quarta-feira (3) com arritmia cardíaca em um hospital de Lima depois de ser informado que a Suprema Corte do país anulou o indulto que o tirou da prisão em dezembro do ano passado.

O ex-congressista Alejandro Aguinaga, médico pessoal do ex-presidente, afirmou que a ordem da Justiça que determinou a prisão de Fujimori provocou a reaparição de um quadro de arritmia cardíaca, um dos problemas crônicos de saúde do paciente.

Aguinaga concedeu uma breve entrevista coletiva na porta da clínica onde Fujimori foi internado. Segundo o ex-congressista, o ex-presidente também sofreu uma queda da pressão arterial e está acompanhado dos filhos dentro da unidade de saúde.

O ex-parlamentar afirmou que a sentença surpreendeu Fujimori, já que o indulto concedido pelo ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski está previsto na Constituição do país.

“O presidente da República está autorizado a dar um indulto e o Judiciário não está autorizado a anulá-lo”, indicou o médico.

No entanto, a sentença do juiz Hugo Núñez, do Tribunal de Investigação Preparatória da Suprema Corte, concluiu não só que o indulto contém irregularidades de tramitação, mas que também viola os compromissos internacionais em direitos humanos assinados pelo Peru.

O juiz ainda desconsiderou o relatório médico que deu sustentação à concessão do indulto a Fujimori, em 2017, porque a médica que o assina não é especialista nas enfermidades apontadas.

O polêmico indulto foi concedido em 24 de dezembro de 2017, sob sérias suspeitas de ser um acordo político entre Fujimori e Kuczynski.

Fujimori reside atualmente com o filho Kenji, que renunciou ao Parlamento depois de ser acusado de suborno e tráfico de influência. Sua filha Keiko, primeira-dama durante seu governo, é a principal líder da oposição ao governo do presidente Martín Vizcarra, o sucessor de PPK.

De origem japonesa, Fujimori foi presidente do Peru entre 1990 e 2000. Dois anos depois de sua posse, aliado às Forças Armadas, deu um “autogolpe” de Estado: dissolveu o Congresso e fechou o Poder Judiciário.

Seu governo prendeu os líderes da guerrilha Sendero Luminoso, em 1992, e matou os membros do Movimento Revolucionário Tupac Amaru envolvidos na invasão da embaixada do Japão em Lima, no final de 1996. O período de dez anos no poder é considerado como de exceção dado o desrespeito às instituições democráticas e a perseguição a seus opositores e à imprensa.

Os casos pelos quais Fujimori foi condenado estão relacionados com a truculência de seu regime. Ele foi condenado em 2009 a 25 anos de prisão como mandante dos massacres de Barrios Altos (1991) e La Cantuta (1992), onde morreram 25 pessoas. Além disso, foi considerado culpado pelos sequestros de um empresário e um jornalista. Todos os delitos foram considerados como crimes contra a humanidade.

O ex-presidente ainda precisa cumprir mais 14 anos de pena e só deixaria a prisão em 2023, com 94 anos.

(Com EFE)