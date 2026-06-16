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Fujimori amplia minúscula vantagem no Peru contra Sánchez, mas resultado pode atrasar semanas; entenda

Lentidão da apuração e contestação de votos aumentam tensão em torno da disputa acirrada, com esquerdista Roberto Sánchez apenas 32 mil votos atrás

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 10h02 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h47
A direitista Keiko Fujimori, ex-congressista e filha do falecido ditador peruano Alberto Fujimori, e o esquerdista Roberto Sánchez
A direitista Keiko Fujimori, ex-congressista e filha do falecido ditador peruano Alberto Fujimori, e o esquerdista Roberto Sánchez (ERNESTO BENAVIDES/AFP)
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Fujimori amplia minúscula vantagem no Peru contra Sánchez, mas resultado pode atrasar semanas; entenda Priorize VEJA no Google

A conservadora Keiko Fujimori mantinha nesta terça-feira, 16, uma vantagem de pouco mais de 32.900 votos sobre o progressista Roberto Sánchez, quase dez dias de lenta apuração após o segundo turno das eleições presidenciais no Peru. Autoridades eleitorais do país alertaram recentemente que o resultado oficial pode ser adiado por semanas, até meados de julho.

Com mais de 99% das urnas apuradas, Fujimori, do partido Força Popular, obteve 50,09% dos votos e Sánchez, do Juntos pelo Peru, 49,91%, segundo a apuração preliminar do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), órgão responsável pelas eleições realizadas em 7 de junho.

A disputa se configura como uma das mais acirradas da história recente do país andino. Os dois candidatos estiveram praticamente empatados durante toda a apuração. Enquanto Fujimori liderou as pesquisas de boca de urna, Sánchez ficou ligeiramente à frente na contagem rápida da Ipsos, que tem previsto com precisão eleições anteriores.

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Contestação

A lentidão na apuração dos votos está relacionada ao sistema eleitoral peruano, que exige o transporte físico de cada cédula e folha de apuração das seções eleitorais para mais de cem escritórios em todo o país, além da análise das impugnações apresentadas pelos partidos.

A Junta Nacional Eleitoral (JNE), responsável por declarar o vencedor, também está revisando mais de 800 cédulas contestadas. Sua porta-voz, Grecia Rentería, indicou que o “prazo” para o anúncio oficial seria meados de julho, ampliando as estimativas anteriores que colocavam o dia 7 de julho como data limite.

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Será um cronograma apertado: de acordo com a lei peruana, o novo presidente deve assumir o cargo em 28 de julho para um mandato de cinco anos.

Em meio à apuração, apoiadores de Sánchez realizaram marchas pacíficas em Lima e outras cidades para “defender o voto popular”. O candidato de esquerda, herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo — condenado a 11 anos de prisão após uma tentativa fracassada de autogolpe em 2022 —, denunciou supostas irregularidades e solicitou a anulação de cerca de 400 mil votos computados no exterior, pedido já rejeitado pelas autoridades eleitorais.

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Durante o último fim de semana, Sánchez viajou para a região andina de Cusco, um de seus principais redutos, onde reiterou suas críticas ao processo. “Hoje lutamos democraticamente, com o poder do voto popular, pela recuperação da democracia”, declarou em um evento público.

Enquanto isso, Fujimori pediu respeito ao processo eleitoral e às regras, ao passo que que deixou o país por motivos “estritamente familiares”, acompanhando sua filha mais velha.

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As missões de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da União Europeia concordaram, em conferências separadas após o segundo turno, que as eleições transcorreram normalmente e instaram a todos a aguardarem os resultados oficiais.

Keiko x Sánchez

Roberto Sánchez e Keiko Fujimori disputam o mandato presidencial no Peru para o período de 2026 a 2031, de cinco anos. O vencedor será o nono presidente do país sul-americano em dez anos de crise política. Desde 2016, dois presidentes renunciaram e quatro foram destituídos pelo Parlamento peruano, tido como o poder de fato no país.

Filha do ex-ditador Alberto Fujimori, condenado por violações de direitos humanos, o que inclui esterilização forçada de mulheres indígenas, Keiko perdeu nas últimas três eleições no 2º turno, em 2011, 2016 e 2021. No último pleito presidencial, foi superada pelo então presidente Pedro Castillo por apenas 45 mil votos.

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Sánchez, que foi ministro durante o governo Castillo, é seu herdeiro político nesta eleição: adotou o mesmo chapéu de caubói característico do mentor e agora aguarda os resultados do lado de fora da prisão onde o ex-presidente está detido.

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