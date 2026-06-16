Fujimori amplia minúscula vantagem no Peru contra Sánchez, mas resultado pode atrasar semanas; entenda

Ler Resumo





A eleição presidencial no Peru segue em suspense, com Keiko Fujimori mantendo uma estreita vantagem sobre Roberto Sánchez após quase dez dias de apuração. A lentidão do processo, somada a contestações e a revisão de cédulas impugnadas, pode adiar o resultado oficial para meados de julho, intensificando a disputa e a tensão no país.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A conservadora Keiko Fujimori mantinha nesta terça-feira, 16, uma vantagem de pouco mais de 32.900 votos sobre o progressista Roberto Sánchez, quase dez dias de lenta apuração após o segundo turno das eleições presidenciais no Peru. Autoridades eleitorais do país alertaram recentemente que o resultado oficial pode ser adiado por semanas, até meados de julho.

Com mais de 99% das urnas apuradas, Fujimori, do partido Força Popular, obteve 50,09% dos votos e Sánchez, do Juntos pelo Peru, 49,91%, segundo a apuração preliminar do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), órgão responsável pelas eleições realizadas em 7 de junho.

A disputa se configura como uma das mais acirradas da história recente do país andino. Os dois candidatos estiveram praticamente empatados durante toda a apuração. Enquanto Fujimori liderou as pesquisas de boca de urna, Sánchez ficou ligeiramente à frente na contagem rápida da Ipsos, que tem previsto com precisão eleições anteriores.

Contestação

A lentidão na apuração dos votos está relacionada ao sistema eleitoral peruano, que exige o transporte físico de cada cédula e folha de apuração das seções eleitorais para mais de cem escritórios em todo o país, além da análise das impugnações apresentadas pelos partidos.

A Junta Nacional Eleitoral (JNE), responsável por declarar o vencedor, também está revisando mais de 800 cédulas contestadas. Sua porta-voz, Grecia Rentería, indicou que o “prazo” para o anúncio oficial seria meados de julho, ampliando as estimativas anteriores que colocavam o dia 7 de julho como data limite.

Continua após a publicidade

Será um cronograma apertado: de acordo com a lei peruana, o novo presidente deve assumir o cargo em 28 de julho para um mandato de cinco anos.

Em meio à apuração, apoiadores de Sánchez realizaram marchas pacíficas em Lima e outras cidades para “defender o voto popular”. O candidato de esquerda, herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo — condenado a 11 anos de prisão após uma tentativa fracassada de autogolpe em 2022 —, denunciou supostas irregularidades e solicitou a anulação de cerca de 400 mil votos computados no exterior, pedido já rejeitado pelas autoridades eleitorais.

Continua após a publicidade

Durante o último fim de semana, Sánchez viajou para a região andina de Cusco, um de seus principais redutos, onde reiterou suas críticas ao processo. “Hoje lutamos democraticamente, com o poder do voto popular, pela recuperação da democracia”, declarou em um evento público.

Enquanto isso, Fujimori pediu respeito ao processo eleitoral e às regras, ao passo que que deixou o país por motivos “estritamente familiares”, acompanhando sua filha mais velha.

Continua após a publicidade

As missões de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da União Europeia concordaram, em conferências separadas após o segundo turno, que as eleições transcorreram normalmente e instaram a todos a aguardarem os resultados oficiais.

Keiko x Sánchez

Roberto Sánchez e Keiko Fujimori disputam o mandato presidencial no Peru para o período de 2026 a 2031, de cinco anos. O vencedor será o nono presidente do país sul-americano em dez anos de crise política. Desde 2016, dois presidentes renunciaram e quatro foram destituídos pelo Parlamento peruano, tido como o poder de fato no país.

Filha do ex-ditador Alberto Fujimori, condenado por violações de direitos humanos, o que inclui esterilização forçada de mulheres indígenas, Keiko perdeu nas últimas três eleições no 2º turno, em 2011, 2016 e 2021. No último pleito presidencial, foi superada pelo então presidente Pedro Castillo por apenas 45 mil votos.

Continua após a publicidade

Sánchez, que foi ministro durante o governo Castillo, é seu herdeiro político nesta eleição: adotou o mesmo chapéu de caubói característico do mentor e agora aguarda os resultados do lado de fora da prisão onde o ex-presidente está detido.