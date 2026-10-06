França testa novo míssil nuclear em mensagem ‘alta e clara’ à Rússia

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A França testou com sucesso seu míssil balístico estratégico M51.3, lançado por submarino, em meio a tensões crescentes com a Rússia. O ensaio, parte da modernização nuclear francesa, validou a capacidade do novo armamento, sem ogiva nuclear. O presidente Macron afirmou que o teste enviou uma mensagem clara.

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A França realizou nesta terça-feira, 6, o primeiro teste de lançamento do M51. 3, a versão mais recente de seu míssil balístico estratégico lançado por submarinos. O ensaio ocorreu em meio ao aumento das tensões entre a Rússia e países europeus e faz parte do processo de modernização da capacidade de dissuasão nuclear francesa.

O míssil foi lançado ao largo da costa da Bretanha pelo submarino nuclear Le Vigilant, que havia passado por uma ampla revisão de manutenção. Segundo o Ministério da Defesa francês, o teste serviu para validar a capacidade da embarcação de operar o novo armamento. O M51. 3 não carregava uma ogiva nuclear, e o lançamento foi realizado sem carga útil e, de acordo com o governo, em conformidade com os compromissos internacionais da França.

Embora Paris não tenha apresentado o teste como uma resposta direta a Moscou, o lançamento ocorre dias depois de o presidente russo, Vladimir Putin, advertir países ocidentais contra uma escalada das tensões relacionadas à guerra na Ucrânia. Na semana passada, Putin mencionou Kaliningrado, território russo situado entre a Polônia e a Lituânia, e afirmou que Moscou defenderia o enclave, se necessário, inclusive com armas nucleares.

O presidente Emmanuel Macron acompanhou o lançamento e afirmou que o teste transmitiu uma mensagem clara. “Hoje somos mais fortes. A mensagem foi enviada alto e claro para onde quer que deva ser recebida”, disse em um vídeo publicado no X.

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Em março, Macron anunciou que a França ampliaria sua capacidade nuclear e propôs aprofundar a cooperação com países europeus na área de dissuasão. A iniciativa prevê exercícios conjuntos, consultas sobre a proteção nuclear e a possibilidade de posicionamento temporário de meios com capacidade nuclear em território de países aliados.

O M51. 3 entrou em serviço operacional em outubro de 2025 e representa a terceira versão do míssil M51. Segundo o Ministério da Defesa francês, a atualização aumenta seu desempenho em alcance, precisão e capacidade de superar sistemas de defesa antimísseis. Paris não divulga oficialmente o alcance do armamento, mas estimativas públicas para a família M51 apontam para cerca de 9. 000 quilômetros ou mais.

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A França mantém um arsenal nuclear composto por armas lançadas de submarinos e aeronaves. Quatro submarinos de propulsão nuclear equipados com mísseis balísticos formam o núcleo de sua capacidade de dissuasão no mar. O país possui cerca de 290 ogivas nucleares, segundo estimativas citadas pela Reuters, e gasta aproximadamente 5,6 bilhões de euros por ano para manter seu arsenal.

O governo francês afirma que a modernização busca preservar a credibilidade de sua dissuasão diante da evolução das ameaças e dos sistemas de defesa antimísseis. O Ministério da Defesa também informou que o M51. 4, próxima versão do armamento, está em desenvolvimento e deverá entrar em serviço na próxima década.