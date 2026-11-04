França tem ataque cibernético contra bancos de sangue em onda de invasões pelo continente

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Ciberataque atinge centros de conservação de sangue na França, onde criminosos tentaram alterar as temperaturas dos equipamentos. Apesar da tentativa, os sistemas de segurança evitaram danos aos estoques. O incidente faz parte de uma onda de ataques que já afetou supermercados em diversos países europeus, causando prejuízos milionários.

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O órgão responsável pelo abastecimento de sangue na França comunicou nesta quarta-feira, 4, que criminosos conseguiram hackear e acessar os mecanismos de controle de três centros de conservação de produtos sanguíneos, provocando um aumento nas temperaturas dos equipamentos.

A ocorrência vem na esteira de uma onda de ciberataques contra estruturas de refrigeração em diversos países europeus, que, até agora, haviam afetado apenas supermercados.

De acordo com o Estabelecimento Francês de Sangue (EFS), os responsáveis pela invasão modificaram os limites térmicos e os parâmetros de descongelamento, levando-os a “níveis muito altos”.

Apesar da tentativa, os dispositivos de segurança emitiram alertas que possibilitaram a atuação das equipes técnicas antes que os estoques fossem prejudicados.

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A instituição é encarregada de coletar, examinar, processar e encaminhar sangue, plasma e plaquetas a mais de 1. 900 hospitais espalhados pelo território francês. Anualmente, suas atividades beneficiam mais de 1 milhão de pacientes.

Onda de ciberataques

Segundo o EFS, a invasão aconteceu na madrugada de segunda-feira, 2, período em que estabelecimentos comerciais de quase 12 países da Europa também enfrentavam problemas provocados por ataques aos seus sistemas de resfriamento. Hackers conseguiram alterar remotamente a temperatura de geladeiras e freezers, e em determinados supermercados, os termômetros de refrigeradores e congeladores chegaram a marcar 50 °C, resultando em perdas de alimentos avaliadas em milhões de euros.

Na terça-feira, 3, redes varejistas da Itália, Alemanha, Romênia e Reino Unido foram afetadas. Um dia antes, Bélgica, Estônia, Irlanda, Finlândia, Luxemburgo, Países Baixos e Suécia já haviam relatado falhas em seus equipamentos de conservação térmica.

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No mês passado, a França já havia sofrido um ataque semelhante, quando hackers tomaram o comando remoto dos aparelhos de refrigeração de até 700 supermercados, provocando incêndios e o descarte de mercadorias. Nesta quarta, uma agência francesa do banco Crédit Mutuel também anunciou ter sofrido um incidente de segurança digital.

Casos parecidos podem ter ocorrido nos Estados Unidos no começo de agosto, quando defeitos inexplicáveis comprometeram refrigeradores de estabelecimentos de abastecimento em pelo menos seis instalações militares. O Pentágono apura a suspeita de uma ação criminosa virtual.

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Investigação

Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria das invasões. Também não há confirmação de que os episódios registrados em diferentes países estejam relacionados. A sequência de ataques, no entanto, aumentou a preocupação das autoridades europeias com possíveis ameaças à infraestrutura e ao abastecimento de alimentos.

Katrien Eggers, porta-voz do Centro de Cibersegurança da Bélgica, afirmou que ainda não se sabe quem está por trás da ofensiva e que a identificação dos responsáveis pode nunca ocorrer. Ela também alertou para o uso de inteligência artificial (IA) na exploração de vulnerabilidades de sistemas digitais.

Para Tom Hegel, pesquisador da empresa de cibersegurança SentinelOne, ataques contra redes varejistas podem ter motivações financeiras, políticas ou estar ligados a operações conduzidas por Estados. A ausência de pedidos de resgate nos episódios recentes, segundo ele, pode apontar para uma ação de sabotagem.

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A Comissão Europeia também se manifestou sobre os casos. O comissário para Agricultura, Christophe Hansen, classificou os ataques como uma tentativa deliberada de prejudicar a cadeia de abastecimento de alimentos e abalar a confiança dos consumidores.