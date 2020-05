França registra 70 novos casos de coronavírus em escolas após reabertura

O ministro da Educação da França, Jean-Michel Blanquer, disse nesta terça-feira, 19, que foram registrados 70 novos casos de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, em escolas de Ensino Primário que foram reabertas após a quarentena de quase dois meses.

“Esse tipo de coisa é inevitável de acontecer”, disse Blanquer à rádio RTL. “Quase todos os casos se originaram fora da escola”, afirmou o ministro.

Ainda assim, o governo decidiu fechar as escolas onde os casos foram identificados, uma semana após terem sido reabertas no dia 11 de maio. “O fato de fecharmos (as escolas) mostra a aplicação do rigoroso protocolo de saúde”, afirmou.

Foram 40.000 escolas reabertas na última semana, mas, segundo o ministro, cerca de 70% dos 1,4 milhão de alunos continuam a frequentar cursos a distância.

Segundo a emissora France24, a volta às aulas não é obrigatória neste primeiro momento na França, mas o estudante que retornar ao ambiente escolar irá perceber que as aulas serão ministradas de forma diferente. Professores irão usar máscaras e constantemente relembrar as crianças sobre a importância do distanciamento social e de lavar as mãos várias vezes por dia.

Assim como outros países europeus, a França busca reabrir sua economia uma vez que a Covid-19 tenha se estabilizado no país. Já foram reabertas lojas e escolas e permitida a saída das pessoas à rua sem elas terem a necessidade de portar uma autorização especial. Mas em áreas como Paris, onde o vírus foi mais devastar, as restrições poderão durar até, pelo menos, julho.

A França figura em sétima posição no ranking de países que mais sofreram com a pandemia do novo coronavírus. Por meses o país estava nas primeiras posições, mas foi ultrapassado por países como o Brasil e Reino Unido (terceiro e quarto lugar, respectivamente). Ao todo, foram registrados 180.051 casos e 28.242 mortes em território francês.