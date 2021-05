França reabre instituição nacional, os cafés

Instituição nacional, os cafés franceses são, ao mesmo tempo, um refúgio de tranquilidade e um lugar de encontro e confraternização. Após seis meses fechados em razão da pandemia, esses oásis da vida cotidiana voltaram a funcionar. Com ressalvas, é verdade, mas de forma a garantir a segurança de todos os cidadãos e evitar o surgimento de uma nova onda de infecções pelo coronavírus. A diminuição das hospitalizações por Covid-19, inédita em seis meses, favoreceu a implantação dessas medidas.

Entre as primeiras medidas implementadas pelo governo francês, está a ampliação do toque de recolher das 19h para as 20h. Museus, teatros e cinemas estão reabrindo com capacidade limitada, junto com áreas externas de restaurantes. Estes estabelecimentos estão autorizados a servir os clientes apenas em suas áreas ao ar livre, utilizando 50% dos espaços não cobertos e com o limite de seis pessoas por mesa.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro Jean Castex comemoraram a nova etapa do relaxamento das medidas contra a Covid-19 bebendo um cafezinho na região do Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa em Paris. Em seu perfil no Twitter, Macron publicou um vídeo do encontro: “Conseguimos! Calçadas, museus, cinemas, teatros… Retomemos o que faz a nossa arte de viver. Respeitando as medidas de proteção”, escreveu.

Nous y sommes !

Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

A partir de 9 de junho, a França receberá turistas de países fora da União Européia, desde que eles apresentem resultado de teste ou carteira de vacinação. A fase final do plano de reabertura, com três etapas, está programada para 30 de junho, quando o toque de recolher terminará e todas as outras restrições serão suspensas. Tudo isso, claro, se as condições sanitárias permitirem.

Bélgica, Hungria e outros países já começaram a permitir refeições ao ar livre, enquanto na Grã-Bretanha os pubs reabriram na segunda feira para beber e comer.