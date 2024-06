França prende três pessoas após caixões serem encontrados na Torre Eiffel

A polícia francesa prendeu nesta segunda-feira, 3, três pessoas que teriam ligações com cinco caixões vazios deixados nos arredores da Torre Eiffel em um caso que, segundo autoridades da inteligência francesa, teria sido montado pela Rússia. Os suspeitos foram vistos chegando de van ao local no sábado de manhã carregando os caixões envoltos em uma bandeira da França com a frase “soldados franceses da Ucrânia”.

O motorista do veículo, que havia chegado a Paris no dia anterior da Bulgária, foi preso pela polícia e afirmou ter recebido 40 euros (R$ 227) para transportar os caixões. Mais tarde, os outros dois encarregados de carregar os caixões foram presos na rodoviária de Bercy, no centro da cidade, onde ambos supostamente planejavam ir para Berlim de ônibus. De acordo com eles, ambos receberam 400 euros (R$ 2.273). As autoridades afirmaram que um era ucraniano e outro alemão e que estavam investigando “para ver se isto foi organizado por agente estrangeiros”.

Os três foram acusados de “violência premeditada” pelos promotores responsáveis pelo caso, que afirmaram que o incidente também foi um ato de “violência psicológica”. O jornal francês Le Monde, que teve acesso a documentos de segurança, informou que os culpados disseram que estiveram em contato com o grupo suspeito de ter pintado mãos vermelhas com spray no museu do Holocausto de Paris em meados de maio deste ano. A circunstâncias, segundo a polícia francesa, parecem ser tentativas de agente russos de manipular a opinião pública.

Na semana passada, a França afirmou poder enviar em breve instrutores militares franceses à Ucrânia. Embora as altas preocupações de alguns aliados e as críticas da Rússia, a decisão pode ser anunciada nesta semana durante uma visita do presidente, Volodymyr Zelensky, ao país.