Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

França mobiliza 70 mil policiais para nova onda de protestos no fim de semana

Ministro do Interior afirma que autoridades identificaram ameaças de violência e saques; manifestações se espalharam pelo país

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 15h23
Homem de boné e camisa do PSG caminha sorrindo e filmando com o celular, enquanto um carro capotado queima intensamente na rua, com fumaça escura subindo ao fundo. Um semáforo e grafites aparecem à esquerda
Manifestantes atearam fogo a carros no Canal Saint-Martin durante graves distúrbios em 17 de outubro de 2026, em Paris, França. (Remon Haazen/Getty Images)
Continua após publicidade
França mobiliza 70 mil policiais para nova onda de protestos no fim de semana Priorize VEJA no Google

A França vai mobilizar cerca de 70 mil agentes de segurança neste fim de semana para conter uma nova onda de protestos, anunciou nesta sexta-feira, 23, o ministro do Interior, Laurent Nuñez. Segundo ele, as autoridades identificaram nas redes sociais apelos à violência e a saques, em meio à escalada dos distúrbios que atingem o país.

“Identificamos numerosos apelos de movimentos de extrema esquerda e de extrema esquerda radical”, afirmou Nuñez em entrevista coletiva.

A operação contará com unidades policiais de elite, cerca de 20 veículos blindados e 15 veículos equipados com canhões de água. O reforço ocorre após novos atos em Paris na quinta-feira, 22, e confrontos registrados no fim de semana anterior, considerados alguns dos episódios mais violentos dos últimos anos no país.

Desde sábado, 17, cerca de 2.700 pessoas foram presas em meio às manifestações e aos saques a estabelecimentos comerciais, segundo o ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin.

Siga
Continua após a publicidade

O governo também avalia novas restrições a manifestações em diferentes cidades. O presidente Emmanuel Macron afirmou que as medidas buscam proteger áreas centrais, lojas e prédios públicos. Embora o direito de manifestação seja garantido pela Constituição francesa, autoridades locais já proibiram atos em algumas regiões e adotaram toques de recolher noturnos em municípios afetados pelos distúrbios.

Macron atribuiu a violência a grupos de extrema esquerda radical que, segundo ele, pretendiam derrubar a República, além de criminosos interessados em saquear lojas. Estudantes do ensino médio e universitários, porém, afirmam que continuarão mobilizados, apesar do início do recesso escolar de outono nesta semana.

Continua após a publicidade

As manifestações de quinta-feira foram consideradas um ensaio para um grande ato previsto para sábado, 24. A expectativa é que integrantes da Confederação Geral do Trabalho (CGT), uma das principais centrais sindicais francesas, se juntem ao movimento dos coletes amarelos, que ganhou força em 2018 e 2019 com protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis.

Autoridades locais também planejam proibir manifestações em cidades como Lyon, Marselha e Montpellier. Os distúrbios ultrapassaram os limites da capital: em Limoges, um incêndio quase destruiu a prefeitura, instalada em um edifício do século XIX.

Continua após a publicidade

Na quarta-feira, 21, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, reuniu-se com representantes sindicais e anunciou a preparação de uma operação de segurança de grande porte para sábado. O objetivo, segundo o governo, é evitar a repetição dos episódios de violência atribuídos a pequenos grupos, que expuseram falhas na resposta das autoridades.

Os representantes sindicais afirmaram que o encontro não resultou em propostas concretas. As entidades agora concentram esforços em uma nova jornada de mobilização, marcada para 5 de novembro, e convocam trabalhadores dos setores público e privado a participar.

Continua após a publicidade

Protestos estudantis se transformam em movimento social

As manifestações começaram no mês passado em uma escola de ensino médio em Créteil, nos arredores de Paris, em reação à falta de funcionários. Em seguida, paralisações, bloqueios e atos estudantis se espalharam por outros subúrbios da capital e chegaram a diferentes regiões do país.

Continua após a publicidade

Os estudantes reivindicam mais recursos para a educação, melhorias na infraestrutura das escolas e contratação de funcionários, sobretudo em bairros de menor renda. Parte dos manifestantes também critica o sistema de ingresso nas universidades, considerado complexo e injusto.

Com a dificuldade do governo em atender às reivindicações, os protestos passaram a incorporar outras insatisfações, entre elas o aumento do custo de vida. O movimento, que começou com demandas ligadas à educação, ganhou dimensão social e ampliou a pressão sobre o governo francês.

A crise ocorre a poucos meses da eleição presidencial de 2027, que definirá o sucessor de Macron.

Publicidade
TAGS:
Emmanuel Macron
Europa
França
Paris
Protestos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).