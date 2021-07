França libera entrada de brasileiros totalmente vacinados

A França anunciou neste sábado (17) que já está permitida a entrada de turistas completamente imunizados contra a Covid-19, independentemente do país de origem. O decreto inclui, dessa forma, viajantes do Brasil.

A medida, no entanto, permite o acesso de pessoas que tenham recebido doses de imunizantes que já foram aprovados pela agência de saúde europeia.

Assim, é necessário ter tomado as duas doses da AstraZeneca, Moderna e Pfizer ou a dose única da Janssen. Também é preciso esperar sete dias entre a segunda dose e a viagem. No caso da Janssen, exige-se a espera de 28 dias após a aplicação.

Antes da mudança publicada neste sábado, viajantes vindos do Brasil só poderiam entrar na França caso tivessem um motivo previsto pelas autoridades sanitárias, como visto de residência ou a reagrupação familiar.

Já os que não estão imunizados seguem com permissão de entrada restrita. E precisam, ainda, cumprir exigências como apresentar um teste de covid com resultado negativo realizado menos de 48 horas antes do embarque.

Também é exigido um novo exame na chegada, assim como o cumprimento de quarentena de 10 dias.