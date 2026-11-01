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França investiga lançamento de coquetel molotov contra polícia como ‘tentativa de homicídio’

Centenas de milhares de pessoas voltaram às ruas da França pelo terceiro sábado consecutivo para protestar contra o aumento do custo de vida

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 12h49
Manifestante de cabelo comprido e roupa escura arremessa objeto em rua com fumaça e focos de fogo, durante protesto. Ao fundo, uma padaria e um grupo de pessoas.
Manifestantes atiram objetos durante protestos em todo o país contra o aumento do custo de vida e a desigualdade, organizados pelo movimento dos Coletes Amarelos, sindicatos e estudantes do ensino médio e universitário, em Paris, em 31 de outubro de 2026. (Foto por ED JONES/AFP)
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França investiga lançamento de coquetel molotov contra polícia como ‘tentativa de homicídio’ Priorize VEJA no Google

O Ministério Público da França abriu uma investigação por tentativa de homicídio após o lançamento de um coquetel molotov contra forças de segurança durante uma manifestação realizada no sábado em Paris, informaram fontes judiciais à AFP neste domingo, 1º.

Centenas de milhares de pessoas voltaram às ruas da França pelo terceiro sábado consecutivo para protestar contra o aumento do custo de vida. As mobilizações terminaram com episódios de violência em algumas cidades, incluindo Paris.

Ao todo, 779 pessoas foram detidas no âmbito dos protestos, informou neste domingo o Ministério do Interior, número inferior às 1.435 registradas no sábado passado e às 2.628 de 17 de outubro.

Além disso, 166 membros das forças de segurança ficaram feridos, contra 267 em 24 de outubro e 1.144 na semana anterior.

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O ministro do Interior, Laurent Nuñez, qualificou como “tentativa de homicídio” o ataque com coquetel molotov, no qual um agente ficou ferido na capital francesa.

Imagens, entre elas fotografias e vídeos da AFP, mostram um artefato incendiário artesanal explodindo aos pés de um integrante das forças de segurança em um bairro da zona leste de Paris.

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“Foram lançados artefatos explosivos contra cerca de 15 gendarmes e também contra policiais”, detalhou o Ministério Público.

A instituição anunciou neste domingo a abertura de uma investigação por “tentativa de homicídio contra pessoas detentoras de autoridade pública” e especificou que as denúncias iniciais deverão ser apresentadas ao longo do dia.

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Embora o estado dos feridos ainda esteja sendo avaliado, indicou que entre as lesões relatadas há queimaduras de segundo grau.

O gendarme atingido pelo coquetel molotov relatou a emissoras de televisão a sensação de queimadura provocada pela explosão e descreveu uma “chuva” de projéteis lançados contra sua unidade por um grupo que considerou “determinado”.

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“Nesta fase, nenhum suspeito foi detido em relação ao incidente”, assinalou o Ministério Público, acrescentando que estão sendo feitos esforços para identificar os responsáveis.

A líder de extrema direita Marine Le Pen, favorita para as eleições presidenciais do próximo ano, afirmou no X que os autores desse ataque contra as forças de segurança devem ser “punidos com a máxima severidade”.

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(AFP)

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França
Protestos
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