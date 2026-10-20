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França enviará forças militares para próximos protestos após onda de violência

Primeiro-ministro ‌afirmou que destacamento policial para ⁠manifestações do próximo sábado será 'massivo' e defendeu 'retorno imediato à ordem'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 12h42
Policiais diante de um incêndio na rua Faubourg du Temple, enquanto confrontos eclodiam na Place de la République após uma manifestação no centro de Paris, em 18 de outubro de 2026.
Policiais diante de um incêndio na rua Faubourg du Temple, enquanto confrontos eclodiam na Place de la République após uma manifestação no centro de Paris, em 18 de outubro de 2026. (Matthieu RONDEL / AFP/Getty Images)
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França enviará forças militares para próximos protestos após onda de violência Priorize VEJA no Google

O governo francês anunciou nesta terça-feira, 20, que enviará algumas forças militares para reforçar o policiamento durante ⁠protestos previstos para ‌o próximo sábado.

“Vamos mobilizar a força Sentinelle, obviamente como substituto das forças de ‌segurança interna… principalmente ‌para ⁠liberar ⁠a polícia e os ⁠gendarmes em ‌sua ‌missão de manter a ordem”, declarou o ministro do Interior, ⁠Laurent Nuñez, à ⁠Assembleia Nacional, acrescentando que a resposta a qualquer agitação será “firme”.

A declaração de Nuñez ocorre após o primeiro-ministro Sébastien Lecornu ‌afirmar que o destacamento policial para ⁠as manifestações do próximo sábado seria “massivo” e que seu objetivo é um “retorno imediato à ordem”, depois do país viver, no último final de semana, alguns dos seus piores episódios de violência nas ruas dos últimos anos.

Lecornu também anunciou “novos toques de recolher” nesta terça-feira, alegando que essas medidas “contribuíram para a calma”. O premiê afirmou que o toque de recolher será implementado “onde a situação assim o exigir”, sem dar mais detalhes. Na segunda-feira 19, bairros de cidades como Paris, Lyon, Bordeaux, Lille e Nice ficaram bloqueados das 23h00 às 5h00 locais.

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“Durante parte da noite havia helicópteros sobrevoando a área e verificando se não havia pequenos grupos se formando”, disse à agência de notícias AFP Sylvain Courant, morador do bairro de Les Halles em Paris. “É um pouco opressivo”, acrescentou.

Onda de violência

Na esteira de protestos estudantis que tomaram a França há quase um mês, novos setores sociais aderiram ao movimento e, no sábado 17, grupos radicais transformaram as marchas em cenas de guerra, com confrontos com a polícia, pilhagens e destruição de propriedade privada e prédios públicos.

As autoridades, acusadas de ter mobilizado um dispositivo policial insuficiente para lidar com a violência, prenderam mais de 2.500 pessosas no sábado. Dessas, 123 estão na prisão, seja à espera de julgamento ou já cumprindo as primeiras condenações, indicou o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, à rádio Europe 1.

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+ Protesto fecha Louvre e premiê francês pede toque de recolher após onda de violência

As autoridades atribuem os distúrbios a “pequenos grupos de extrema esquerda”, que se voltam contra os símbolos do Estado. A polícia prendeu um homem fichado como ativista de extrema esquerda por incendiar a Prefeitura de Limoges, informou a Promotoria. Quanto aos autores dos saques, as autoridades acusam “criminosos oportunistas”.

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A polícia montou um dispositivo para identificá-los nos vídeos publicados nas redes sociais porque, como ironizou Lecornu na segunda-feira, são “gênios” que roubaram sem cobrir o rosto.

No Centro de Coordenação Operacional de Segurança (CCOS) dos transportes parisienses, dez pessoas tentam reconhecer os autores dos saques a partir de vídeos nas redes sociais e de câmeras de segurança.

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