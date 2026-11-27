Ler Resumo





A França entrou em recessão técnica com nova queda do PIB. O resultado fragiliza as contas do governo Macron, amplia a pressão por cortes de gastos públicos e eleva a tensão política em meio a fortes protestos e à aproximação das eleições presidenciais. Entenda os impactos da crise.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A França entrou em leve recessão, anunciou nesta sexta-feira, 27, o instituto nacional de estatísticas Insee, o que fragiliza as previsões de crescimento de um governo já sob pressão para cortar gastos e sanear os combalidos cofres públicos. A crise deficitária e a discussão sobre o enxugamento da máquina pública estão por trás de uma onda de protestos que varreu o país desde setembro, capitaneada por uma juventude que exige mais investimentos em educação.

O anúncio aconteceu poucas horas antes da revisão, por parte da agência S&P Global, da nota sobre a dívida soberana francesa. Os economistas esperam um rebaixamento, em um cenário orçamentário e político incerto, após semanas de manifestações.

Segundo os dados do Insee, o Produto Interno Bruto (PIB) da segunda maior economia da União Europeia recuou 0,2% no terceiro trimestre, após uma estagnação no segundo e uma queda de 0,2% nos primeiros três meses de 2026.

+ Como o caldo de insatisfação dos jovens da geração Z se espalhou da França para a Europa

Continua após a publicidade

Mas, por trás dos índices, os dados atualizados em volume mostram que o país entrou no segundo trimestre em uma recessão “técnica”, caracterizada por dois trimestres consecutivos de queda. Após o resultado de 665,7 bilhões de euros no fim de 2025, o PIB recuou progressivamente nos três primeiros trimestres deste ano, a 664,4 bilhões, 664,2 bilhões e 662,6 bilhões de euros, respectivamente.

“Agora, temos um retrocesso muito leve do PIB durante o segundo trimestre” afirmou Marie Leclair, do Insee, durante uma entrevista coletiva. “Tecnicamente, pode-se dizer que estamos em recessão”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Em um clima sombrio, o economista Sylvain Bersinger, da consultoria Bersingéco, observa um “ponto positivo”: a inflação desacelerou a 2,9% em termos anuais em novembro, após 3,4% em outubro, devido a um alívio nos preços dos derivados do petróleo.

Turbulência à vista

Os resultados dificultam alcançar a meta de crescimento estabelecida pelo governo do presidente de centro-direita Emmanuel Macron, de 0,5%. O Banco da França anunciou uma estimativa “ao redor de 0,3%”.

No fim de outubro, o ministro das Finanças, Roland Lescure, alertou que a economia caminharia na direção de um “muro” se não fossem cortados bilhões de euros em gastos públicos nos orçamentos de 2027 para controlar o déficit.

Continua após a publicidade

Mas o governo não tem maioria parlamentar para aprovar um ajuste fiscal importante para 2027, o que o deixa exposto a moções de censura quando não consegue acordos no Parlamento.

Os planos orçamentários do governo também são baseados em uma previsão de crescimento de 1% para o próximo ano, número que o Executivo admitiu que está sob risco.

Continua após a publicidade

+ Quem são os candidatos franceses que buscam espaço entre a extrema direita e a esquerda radical

“Os números confirmam um período difícil e alguns fatores conjunturais claramente identificados neste ano: choque energético, ondas de calor e seca, ciclo eleitoral”, comentou Lescure. “Mas o retorno à normalidade da produção de energia, a recuperação do setor aeronáutico e uma retomada agrícola em 2027 nos permitem prever uma melhora nos próximos trimestres”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Dentro de cinco meses, os franceses devem escolher o sucessor de Macron. A candidata de extrema direita Marine Le Pen lidera as pesquisas, seguida pelo veterano político de esquerda radical Jean-Luc Mélenchon.

(Com informações da AFP)