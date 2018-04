França diz ter provas de que regime sírio usou armas químicas em Duma

1. Ataque químico na Síria zoom_out_map 1 /4 Imagem divulgada pelos Capacetes Brancos da Defesa Civil Síria, mostra uma criança sendo resgatada após um ataque de armas químicas na cidade de Douma, perto de Damasco, na Síria - 08/04/2018 (Syrian Civil Defense White Helmets/AP)

2. Ataque químico na Síria zoom_out_map 2 /4 Criança chora enquanto recebe tratamento após ataque de armas químicas, em Douma, na Síria - 08/04/2018 (White Helmets/Reuters)

3. Ataque químico na Síria zoom_out_map 3 /4 Imagem divulgada pelos Capacetes Brancos da Defesa Civil Síria, mostra criança recebendo oxigênio após ataque com gás venenoso na cidade de Douma, perto de Damasco, na Síria - 08/04/2018 (Syrian Civil Defense White Helmets/AP)

4. Ataque químico Síria zoom_out_map 4/4 Frame de vídeo da defesa civil síria mostra atendimento a crianças vítimas de um ataque químico que ocorreu em Ghouta próximo a Damasco - 08/04/201 (Syrian Civil Defense/AFP) Frame de vídeo da defesa civil síria mostra atendimento a crianças vítimas de um ataque químico que ocorreu em Ghouta próximo a Damasco - 08/04/201

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que possui provas de que o governo da Síria atacou a cidade de Duma com armas químicas no último final de semana, reiterando sua intenção de realizar ataques aéreos contra o país caso seja necessário. “Responderemos oportunamente, quando considerarmos que será mais útil e eficaz”, disse o líder francês, acrescentando que encontraram evidências de que o regime do ditador Bashar Assad usou cloro contra a população da região controlada pelos rebeldes.

O presidente, que disse ter sido afetado pelas imagens do ataque em Duma, afirmou que a intervenção deve estar destinada a impedir que Damasco volte a fazer uso dessas armas químicas, embora não tenha dado mais detalhes sobre a mesma.

Em contato “diário” com seu colega americano Donald Trump, Macron garantiu que a intervenção na Síria estava destinada a lutar contra o jihadista Estado Islâmico (EI), mas que esse país “abriga várias guerras dentro da guerra” nas quais “nem tudo está permitido”.

A intervenção deve contribuir também para “preparar a Síria de amanhã” que tem que estar dirigida por um governo “que inclua a todas as minorias”. O presidente francês indicou que está em contato regular também com seu colega russo, Vladimir Putin, aliado de Assad.

“O mundo é caótico e há situações inaceitáveis. O que tentamos é manter ao máximo a estabilidade da região. A França não permitirá que haja uma escalada e nem que nada danifique essa estabilidade”, indicou.

A chanceler alemã, Angela Merkel, também considerou “evidente” que o regime sírio ainda dispõe de um arsenal químico, enfatizando que Berlim “não participaria de ações militares” contra Damasco.

Na quinta-feira, Donald Trump voltou atrás em seu discurso e afirmou que nunca disse quando haveria um ataque de seu país à Síria. Um dia antes, o americano havia postado em seu Twitter para que a Rússia se preparasse, pois mísseis viriam.

A Organização Internacional para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) anunciou que se reunirá na segunda-feira para discutir o suposto ataque químico em Duma.

A Rússia pediu nesta quinta às potências ocidentais que reflitam seriamente sobre as consequências de suas ameaças de atacar a Síria.

(Com AFP e EFE)