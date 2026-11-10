França diz que pode ir além de sanções após ciberataque atribuído ao Irã

A França não descarta nenhuma medida em resposta a um ataque cibernético que atingiu sistemas de refrigeração de cerca de 700 supermercados no país em outubro. O ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmou nesta terça-feira, 10, que Paris considera até mesmo ações que vão além da diplomacia e das sanções europeias para impedir novos episódios. O governo francês atribui a operação a uma unidade cibernética ligada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), acusação rejeitada por Teerã.

“Não vamos nos limitar a convocar o embaixador ou impor sanções europeias. Não descartamos nada”, disse Barrot em entrevista à emissora Franceinfo. Segundo o ministro, a França avaliará todas as medidas consideradas necessárias e proporcionais para evitar novos ataques, inclusive aquelas que não podem ser divulgadas publicamente.

A declaração foi feita no mesmo dia em que o governo francês convocou o embaixador iraniano para tratar do episódio. Paris também defende uma resposta coordenada no âmbito da União Europeia. O bloco afirmou que pretende adotar uma reação rápida e unificada e mencionou a possibilidade de recorrer a sanções por meio de seu conjunto de instrumentos de ciberdiplomacia.



Continua após a publicidade

+ Como o ataque hacker a supermercados na França expôs riscos aos negócios

O que se sabe sobre o ataque

Continua após a publicidade

O episódio começou na madrugada de 11 para 12 de outubro e afetou aproximadamente 700 dos 10 mil supermercados franceses. Segundo a procuradora de Paris, Laure Beccuau, os invasores utilizaram interfaces digitais para provocar ciclos anormais de descongelamento em refrigeradores e congeladores, além de desativar alertas automáticos que deveriam ser acionados quando a temperatura ultrapassasse os limites de segurança. A operação provocou a perda de produtos e, em casos isolados, incêndios.

As autoridades francesas investigam a participação da unidade Shahid Kaveh, ligada ao Centro Eletrônico e Cibernético da Guarda Revolucionária Islâmica. A Procuradoria de Paris abriu uma investigação contra integrantes da estrutura, incluindo seu chefe e dois de seus vice-líderes, e solicitou mandados internacionais de prisão. Segundo Beccuau, os serviços de inteligência identificaram a unidade como responsável por campanhas de sabotagem contra equipamentos industriais em diferentes países.

Continua após a publicidade

O governo iraniano, por sua vez, rejeitou categoricamente as acusações. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores do país classificou as alegações francesas como “infundadas e unilaterais” e acusou Paris de tentar transferir a responsabilidade por suas próprias falhas. Teerã também sinalizou que poderá adotar medidas para proteger seus interesses e sua segurança nacional caso haja ações consideradas hostis.

França reforça medidas de segurança cibernética

Continua após a publicidade

Barrot afirmou que a doutrina francesa de defesa cibernética permite uma série de respostas, cuja natureza não precisa ser necessariamente divulgada. O ministro também citou um projeto de lei sobre resiliência digital em discussão no Parlamento, que incorpora três diretivas europeias à legislação nacional e busca ampliar a capacidade do Estado de detectar e conter ameaças.

Além da atuação das autoridades, Barrot ressaltou que empresas e organizações responsáveis por infraestruturas e dados críticos precisam reforçar seus próprios mecanismos de proteção.

Continua após a publicidade

Outros episódios seguem sob investigação. Questionado sobre ataques recentes contra sistemas de um banco e da administração pública das finanças, o chanceler afirmou que ainda não foi possível identificar os responsáveis. A França decidirá sobre eventuais medidas diplomáticas após a conclusão das apurações.

A suspeita de sabotagem também reacendeu o alerta em outros países europeus. Na Suécia, o ministro da Defesa Civil, Carl-Oskar Bohlin, advertiu que novos ataques podem ocorrer nos próximos meses. Ele mencionou o uso de ferramentas de inteligência artificial para identificar e explorar vulnerabilidades em sistemas digitais e afirmou que ainda não há confirmação de que os incidentes registrados em supermercados suecos estejam relacionados ao caso francês.