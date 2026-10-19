França decreta toque de recolher parcial após protestos terminarem em violência

Ler Resumo





O governo da França decretou toque de recolher parcial e proibição de protestos no centro de Paris após fim de semana de violência, vandalismo e saques. A medida restringe a circulação noturna e manifestações em áreas afetadas. O premiê Lecornu atribuiu os distúrbios à extrema esquerda e criminosos. Mais de 2.400 foram detidos e quase mil policiais ficaram feridos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O governo da França decretou, nesta segunda-feira, 19, um toque de recolher parcial e proibiu protestos nos bairros do centro de Paris, os mais atingidos por manifestações violentas, vandalismo e saques a lojas de rua durante o último fim de semana.

A nova medida determina que os moradores não poderão circular nesses locais entre 23h desta segunda e 6h de terça-feira, nem realizar protestos a partir das 20h. As duas áreas proibidas pelo governo nessas condições são a Praça da República, o ponto de encontro inicial das manifestações e os arredores do bairro de Les Halles.

Preocupação com onda violenta

Mais cedo, o primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, disse ter solicitado aos prefeitos que implementem “uma série de toques de recolher parciais” em determinadas áreas urbanas, após protestos em todo o país terem desencadeado episódios de violência durante o fim de semana.

Nesta manhã, manifestantes já voltaram às ruas e bloquearam o acesso ao Louvre, em Paris, em apoio ao movimento estudantil e para denunciar “a repressão policial”.

Lecornu atribuiu os distúrbios à extrema esquerda e a criminosos. Durante uma reunião de crise, ele afirmou que “não se pode permitir que se instalem” saques e pilhagens nas demonstrações, e acrescentou que o Ministério do Interior divulgará, durante a tarde, um “mapeamento bastante preciso” das zonas afetadas.

Continua após a publicidade

O premiê afirmou ainda que o governo poderá decretar estado de emergência, se necessário, mas considerou que os toques de recolher parecem, neste momento, uma resposta mais adequada à situação.

A Comissão Europeia também condenou os “inaceitáveis incêndios criminosos, saques e ataques a pessoas ou prédios públicos” na França durante o fim de semana, mas ressaltou que o direito a protestos pacíficos é “fundamental e deve ser protegido”.

Continua após a publicidade

Insatisfação radical

Os protestos sobre o custo de vida, que levaram milhares de franceses às ruas no sábado, terminaram em violência, com quase 2. 400 detenções, centenas de estabelecimentos comerciais saqueados e graves danos a prédios públicos.

Embora a maior parte das manifestações tenha sido pacífica, grupos violentos entraram em confronto com a polícia, saquearam estabelecimentos comerciais e atacaram prédios públicos. A polícia usou gás lacrimogêneo e jatos de água contra os manifestantes, que lançaram objetos e dispararam fogos de artifício.

O Ministério do Interior da França informou no domingo, 18, que 2.397 pessoas foram detidas e 997 policiais ficaram feridos, sete deles com gravidade, nos protestos do sábado, 17.

Continua após a publicidade

+ Trump culpa imigrantes por protestos na França: ‘Fechem suas fronteiras’

Sob pressão, o presidente francês, Emmanuel Macron, fez um pronunciamento na TV neste domingo. “Nada justifica, nada explica e nada desculpa a violência”, afirmou. “Quem saqueou terá de pagar pelos danos, e aqueles que tentaram derrubar a República serão responsabilizados. ”

Continua após a publicidade

O presidente pediu, no entanto, que os responsáveis pelos distúrbios não sejam confundidos com as centenas de milhares de pessoas que se manifestaram pacificamente no sábado.