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França culpa Irã por ataque hacker a frigoríficos que provocou caos em supermercados

Chanceler francês denuncia 'ato de agressão e proporções sem precedentes' e promete sanções; ciberataques semelhantes atingiram mais de dez países europeus

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 16h22
Hacker em ação: quadrilhas digitais estão cada vez mais sofisticadas e usam a IA para desviar recursos
Investigadores franceses identificam modus operandi do grupo Shahid Kaveh, uma unidade de guerra cibernética ligada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. - (Badass artists/Shutterstock)
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França culpa Irã por ataque hacker a frigoríficos que provocou caos em supermercados Priorize VEJA no Google

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, afirmou nesta segunda-feira, 9, que o Irã está por trás de um amplo ataque cibernético que atingiu freezers e câmaras frigoríficas de supermercados no início de outubro, episódio que ele descreveu como um “ato de agressão e proporções sem precedentes”. Segundo o chanceler, os responsáveis serão punidos com “sanções em nível europeu”.

Entre 11 e 12 de outubro, hackers tomaram o controle de termostatos digitais de redes diversas de supermercados franceses, elevando as temperaturas de -27°C para mais de 50°C. Em alguns casos, o calor chegou a provocar incêndios; em outros, estabelecimentos foram forçados a descartar todo o seu estoque de produtos perecíveis.

Incidentes semelhantes foram registrados desde então, incluindo ataques em mais de dez países europeus na semana passada, e a um banco de sangue na França. Uma unidade regional do banco francês Crédit Mutuel também relatou, na última sexta-feira, uma perda superior a 100 milhões de euros em decorrência de um ataque cibernético. Ainda não está claro se todos os episódios estão conectados.

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Em uma coletiva de imprensa durante a cúpula do G7 em Paris, Barrot denunciou os casos como “uma grave violação dos interesses nacionais”.

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“Graças aos esforços notáveis ​​de agências governamentais, posso confirmar que a Guarda Revolucionária da República Islâmica do Irã é a responsável por este ataque”, disse o chanceler, acrescentando que a França convocou o embaixador iraniano “para que pudéssemos protestar, nos termos mais enérgicos possíveis, contra este ato extremamente grave”.

Modus operandi

Também nesta segunda-feira, a promotora pública de Paris, Laure Beccuau, informou que investigadores especializados e agências governamentais identificaram um “modus operandi” característico do Shahid Kaveh — uma unidade de guerra cibernética ligada à Guarda Revolucionária Islâmica. Segundo ela, isso incluiu “o uso do idioma persa (farsi) e endereços IP rastreados até dispositivos localizados no Irã”.

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Em resposta, o gabinete de Beccuau abriu uma investigação contra o líder do Shahid Kaveh, seus subordinados e “outros indivíduos a serem identificados”, sob acusações de “ataques fraudulentos a um sistema automatizado de processamento de dados, cometidos no âmbito de uma organização criminosa, e de causar danos que representam perigo às pessoas”.

Ela ressaltou que as infrações foram “agravadas pelo fato de terem sido cometidas a serviço de uma potência estrangeira — neste caso, o Irã”.

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O grupo Shahid Kaveh atua desde 2020 e é conhecido por realizar ataques cibernéticos, principalmente contra sistemas de distribuição de água nos Estados Unidos. Analistas levantam preocupações de que os alvos dos ataques na Europa se tornem mais sensíveis.

A Comissão Europeia não se manifestou de imediato sobre as declarações francesas. Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia, afirmou que uma reunião nesta segunda tratará do assunto.

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