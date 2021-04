França anuncia vacinação para todos os adultos a partir de 15 de junho

A França começará a vacinação contra o coronavírus para todos os adultos, sem distinção de idade ou estado de saúde, a partir de 15 de junho, anunciou o presidente Emmanuel Macron nesta sexta-feira, 30.

Pessoas com 50 anos ou mais poderão ser vacinadas a partir de 15 de maio, enquanto os maiores de 18 anos poderão fazer isso a partir de 15 de junho, disse o presidente via Twitter. Atualmente, a campanha de imunização está disponível apenas para as pessoas com 55 anos ou mais.

Também nesta sexta, o ministro da Saúde, Olivier Véran, anunciou que quem tem doenças crônicas, como câncer, diabetes, insuficiência cardíaca ou renal, e possui entre 18 e 55 anos, poderá começar a se vacinar a partir de sábado, 1° de maio.

De acordo com o novo calendário de vacinação, a França voltará à normalidade em 1º de julho, um dia após o fim de um toque de recolher em vigor há oito meses e do fim das limitações de capacidade dos estabelecimentos públicos, desde que a situação sanitária o permita.

A previsão é que o desconfinamento total seja feito em quatro etapas, de 3 de maio a 30 de junho. O plano prevê que o toque de recolher noturno será retardado de 19h para 21h em 19 de maio, para 23h em 9 de junho e terminará em 30 de junho.

O governo francês explicou que a eliminação progressiva das restrições é possível devido ao avanço da campanha de vacinação. Atualmente, 15,2 milhões de franceses receberam pelo menos uma dose da vacina, o que representa 22,7% da população total.

Quase 6,2 milhões, pouco menos de 12% dos adultos, já receberam as duas doses.

No entanto, as medidas restritivas podem retornar em caso de crescimento de contágio pela Covid-19.