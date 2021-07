França alerta para que cidadãos não viajem para Espanha e Portugal

A França emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 8, alertando os seus cidadãos a não viajarem para a Espanha ou Portugal durante as férias por conta do avanço da variante Delta do coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia. A nova cepa é considerada altamente contagiosa e tem causado aumento de casos de Covid-19 nesses países.

No momento, o governo do país permite a viagem para todos os Estados-membros da União Europeia. Os viajantes precisam estar completamente vacinados ou apresentar teste PCR negativo no retorno à França.

Apesar de não haver nenhuma restrição concreta, o secretário de Estado francês para Assuntos Europeus, Clément Beaune, aconselhou que os franceses evitem esses dois países se assim puderem.

Beaune acrescentou ainda que a França estava pensando em retomar algumas medidas restritivas em relação à viagens ao exterior visto o avanço da variante Delta na Europa. O país teme uma quarta onda da epidemia de Covid-19 a partir do final de julho.

Além dos franceses, a Alemanha também decidiu proibir a entrada de viajantes no país que tenham vindo ou passado por Portugal, país onde a Delta se tornou dominante. O ministro das Relações Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, reconheceu que a situação da saúde em seu país “piorou” e disse que as preocupações da França são “compreensíveis”.

Desde o início da pandemia, o continente europeu já registrou 48,82 milhões de casos do novo coronavírus e 1,11 milhão de mortes. Já Portugal, que foi o epicentro na Europa no começo da pandemia, já registrou 896 mil casos de Covid-19 e 17.126 mortes.