O fracasso da COP31, encerrada neste domingo, 22, na cidade de Antália, na Turquia, reacendeu a pressão por uma reforma no funcionamento das conferências climáticas das Nações Unidas. Após negociações que se estenderam por 49 horas além do prazo previsto, representantes de quase 200 países deixaram a cúpula sem um acordo político abrangente. O impasse, provocado principalmente pelas divergências sobre a menção aos combustíveis fósseis no documento final, expôs as limitações de um modelo de negociação baseado no consenso, no qual qualquer participante pode impedir a aprovação de uma decisão.

Entre as vozes que cobraram mudanças está Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e uma das principais figuras internacionais do ativismo climático. Em publicação nas redes sociais, ele classificou o resultado da conferência como um ultraje e defendeu uma reforma profunda do processo. Para Gore, os líderes que desejam avançar na transição energética não podem continuar submetidos ao que chamou de “mínimo denominador comum” nas negociações.

A crítica também foi feita por especialistas em diplomacia climática e representantes de governos. O ministro australiano do Clima, Chris Bowen, que copresidiu a conferência ao lado da Turquia, reconheceu que a exigência de unanimidade representa um obstáculo para o avanço das decisões. Segundo ele, o problema é que qualquer mudança nas regras também depende da aprovação de todos os participantes.

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Combustíveis fósseis

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O principal ponto de discórdia foi a ausência de uma referência explícita à eliminação progressiva dos combustíveis fósseis na declaração política que deveria selar a conferência. União Europeia, Reino Unido, Panamá, Vanuatu e outros países defendiam uma sinalização mais contundente sobre o abandono de petróleo, carvão e gás natural. Já países produtores de hidrocarbonetos, liderados pela Arábia Saudita, resistiram à inclusão do compromisso.

O texto também provocou divergências sobre o financiamento climático destinado às nações em desenvolvimento e sobre a utilização de tecnologias de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS), defendidas pela indústria de petróleo e gás. A proposta de ampliar essas tecnologias foi criticada por países que questionam sua eficácia e temem que elas sejam usadas para prolongar a dependência dos combustíveis fósseis.

Apesar do impasse, a conferência conseguiu aprovar documentos técnicos. O que ficou pelo caminho foi a declaração política mais abrangente, que deveria consolidar os compromissos dos governos diante do agravamento da crise climática.

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A China, a Índia e outros países em desenvolvimento não se opuseram formalmente ao texto e manifestaram decepção com o desfecho. Pequim, responsável pela maior parcela das emissões globais de gases de efeito estufa, afirmou que a transição energética mundial continua sendo irreversível.

Dilema do consenso nas COPs

O modelo de tomada de decisões das conferências climáticas foi concebido para garantir que todos os países tenham voz nas negociações, independentemente de seu peso econômico ou político. Na prática, porém, a exigência de unanimidade permite que um único governo bloqueie propostas apoiadas pela maioria, reduzindo o alcance dos acordos.

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O secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Simon Stiell, defendeu o sistema ao lembrar que ele possibilitou a construção do Acordo de Paris, firmado em 2015. O compromisso estabeleceu metas internacionais para limitar o aquecimento global e é considerado um dos principais marcos da diplomacia ambiental. Ao mesmo tempo, Stiell reconheceu as dificuldades expostas pela COP31 e defendeu uma revisão do funcionamento das conferências, com a participação de especialistas externos para identificar possíveis mudanças.

Alternativas para avançar

Embora a reforma do sistema tenha ganhado força, especialistas não consideram provável o abandono das conferências da ONU. O formato continua sendo um dos poucos espaços capazes de reunir praticamente todos os países do mundo em condições formais de igualdade. A discussão, portanto, envolve encontrar maneiras de acelerar decisões sem comprometer a legitimidade do processo multilateral.

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Uma das possibilidades é ampliar iniciativas paralelas, formadas por grupos de países dispostos a avançar em compromissos específicos sem depender da aprovação de todas as delegações. É o caso da conferência de Santa Marta, realizada em abril, na Colômbia, que reuniu governos interessados em discutir caminhos para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. A iniciativa surgiu após a COP30, realizada no Brasil, e prevê, entre outras medidas, a criação de um painel científico para avaliar estratégias de transição energética.

Outra frente envolve o recurso a instrumentos jurídicos internacionais. Um parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça (CIJ) reconheceu obrigações dos Estados na proteção do sistema climático e no enfrentamento das mudanças climáticas. Para especialistas em direito internacional, decisões judiciais podem ganhar espaço caso as negociações diplomáticas continuem sem oferecer respostas suficientes.