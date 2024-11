Fotos mostram clima do dia de eleição nos EUA

Mais de 244 milhões de americanos decidirão nesta terça-feira, 5, quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. O país está rachado ao meio: do lado democrata, a vice-presidente Kamala Harris aparece com 49% das intenções de voto; no republicano, o ex-presidente Donald Trump soma 48%, mostrou uma média de pesquisas do jornal americano The New York Times. Não há vencedor claro. Em clima de incerteza, os americanos se dirigem às urnas. Veja fotos abaixo do dia de eleição:

Publicidade