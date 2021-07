Fortes chuvas e desabamento de terra na Índia deixam mais de 130 mortos

Fortes chuvas causaram inundações e deslizamentos de terra na Índia, deixando ao menos 136 mortos no oeste do país neste sábado, 24. As equipes de emergência ainda trabalham nos resgates e nas buscas por sobreviventes, enquanto dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas.

Os estados mais afetado pelas chuvas de monção são os de Maharashtra, Karnataka e Goa. O fenômeno meteorológico, que ocorre de junho a setembro, é fundamental para a agricultura local, mas todo ano causa grande destruição. Especialistas acreditam que as mudanças climáticas e o aquecimento global podem estar piorando a situação.

Dezenas de pessoas estão desaparecidas e quase 150.000 pessoas foram evacuadas. Segundo a emissora britânica BBC, só em Maharashtra foram registrados 136 mortos, enquanto em Goa centenas de casas foram destruídas. Em Karnataka, no sudoeste, três pessoas morreram e 9.000 foram deslocadas.

Um deslizamento de terra destruiu dezenas de casas na cidade de Raigad, ao sul de Mumbai. Ao menos 47 pessoas morreram só nesse incidente e outras 53 seguem presas nos escombros.

Os deslizamentos de terra também bloquearam estradas e dificultaram o acesso das equipes de resgate. A Marinha mobilizou sete equipes de resgate equipadas com botes infláveis, coletes salva-vidas e boias, além de um helicóptero.

As mesmas chuvas de monção que castigam a Índia também causaram grandes estragos e inundações na China nos últimos dias. Ao menos 58 pessoas morreram na província de Henan, região central da China, enquanto cinco pessoas seguem desaparecidas