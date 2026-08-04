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Forte turbulência em voo da Air India provoca queda de 90 metros e deixa 12 feridos

Imagens registradas por passageiros após o incidente mostram rachaduras em um dos painéis do teto da cabine

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 14h42 | Atualizado em 4 ago 2026, 15h01
Rachadura no teto de avião da Air India após uma forte turbulência.
Rachadura no teto de avião da Air India após uma forte turbulência.  (Redes sociais/Reprodução)
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Forte turbulência em voo da Air India provoca queda de 90 metros e deixa 12 feridos Priorizar nos meus resultados Google

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas após um voo da Air India enfrentar uma forte turbulência durante uma viagem entre Phuket, na Tailândia, e Nova Délhi, na Índia, nesta terça-feira, 4. Durante o incidente, a aeronave perdeu cerca de 90 metros de altitude em poucos segundos.

O voo AI2379 transportava 134 pessoas a bordo. Segundo a companhia aérea, a aeronave atravessou um breve episódio de turbulência severa, que provocou uma mudança brusca de altitude antes de a tripulação retomar o controle do Airbus A320.

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De acordo com as autoridades indianas, dez passageiros e dois tripulantes sofreram ferimentos leves. O avião pousou em segurança no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Nova Délhi, pouco depois das 11h (horário local), onde equipes médicas já aguardavam na pista. Parte dos feridos deixou a aeronave em cadeiras de rodas, enquanto ao menos uma pessoa foi retirada de maca.

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Imagens registradas por passageiros após o incidente mostram rachaduras em um dos painéis do teto da cabine. Um dos passageiros afirmou que o avião inclinou bruscamente e permaneceu sacudindo por cerca de dois a três minutos.

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Em nota, a Air India informou que a segurança de passageiros e tripulantes é sua principal prioridade e disse estar prestando assistência às pessoas afetadas. A empresa também disse que coopera com as autoridades responsáveis pela investigação das causas do episódio.

O incidente acontece pouco mais de um ano após o acidente com o voo AI171 da Air India, que caiu segundos depois da decolagem em Ahmedabad, deixando 260 mortos.

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