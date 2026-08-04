Forte turbulência em voo da Air India provoca queda de 90 metros e deixa 12 feridos

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas após um voo da Air India enfrentar uma forte turbulência durante uma viagem entre Phuket, na Tailândia, e Nova Délhi, na Índia, nesta terça-feira, 4. Durante o incidente, a aeronave perdeu cerca de 90 metros de altitude em poucos segundos.

O voo AI2379 transportava 134 pessoas a bordo. Segundo a companhia aérea, a aeronave atravessou um breve episódio de turbulência severa, que provocou uma mudança brusca de altitude antes de a tripulação retomar o controle do Airbus A320.

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De acordo com as autoridades indianas, dez passageiros e dois tripulantes sofreram ferimentos leves. O avião pousou em segurança no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Nova Délhi, pouco depois das 11h (horário local), onde equipes médicas já aguardavam na pista. Parte dos feridos deixou a aeronave em cadeiras de rodas, enquanto ao menos uma pessoa foi retirada de maca.

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Imagens registradas por passageiros após o incidente mostram rachaduras em um dos painéis do teto da cabine. Um dos passageiros afirmou que o avião inclinou bruscamente e permaneceu sacudindo por cerca de dois a três minutos.

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Em nota, a Air India informou que a segurança de passageiros e tripulantes é sua principal prioridade e disse estar prestando assistência às pessoas afetadas. A empresa também disse que coopera com as autoridades responsáveis pela investigação das causas do episódio.

O incidente acontece pouco mais de um ano após o acidente com o voo AI171 da Air India, que caiu segundos depois da decolagem em Ahmedabad, deixando 260 mortos.