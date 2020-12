Forte terremoto danifica prédios e deixa ao menos um morto na Croácia

Um poderoso sismo de magnitude 6,4 foi registrado na Croácia na manhã desta terça-feira, 29, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), provocando o desabamento de prédios na cidade de Petrinja, no centro do país.

Segundo o Centro Sismológico Euromediterrâneo, o sismo seria de magnitude 6,2 e de profundidade de 10 quilômetros. O tremor foi sentido com força também na capital do país, Zagreb, onde moradores assustados saíram às ruas.

A rede estatal croata HRT confirmou que uma jovem morreu na cidade de Petrinja, embora a idade ou mais detalhes não estivessem imediatamente disponíveis.

“O centro de Petrinja não existe mais”, afirmou a HRT em boletim. “Uma menina morreu e há feridos e pessoas dentro de prédios desabados”.

Em comunicado à emissora, o prefeito da cidade, Darinko Dumbovic, disse: “Minha cidade está completamente destruída, temos crianças mortas”.

Em um vídeo publicado pela rede Sky News, é possível ver pessoas retirando um menino de destroços após o terremoto.

This young boy was pulled from the rubble after an earthquake in Croatia.

The 6.3 magnitude quake hit Croatia, with reports of one death, "many" injuries and damaged buildings near Zagreb.

Read more on the #earthquake here: https://t.co/9htI7sqnVI pic.twitter.com/6LWHS9Yx1z

— Sky News (@SkyNews) December 29, 2020