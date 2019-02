Forte terremoto atinge o leste da Indonésia

Um forte terremoto de 6,9 graus de magnitude na escala Richter atingiu nesta quarta-feira a costa leste da Indonésia. Até o momento, as autoridades locais não registraram vítimas nem emitiram alerta de tsunami.

O centro do tremor foi a 33 quilômetros de profundidade do Mar de Banda, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que vigia a atividade sísmica ao redor do mundo. O mesmo órgão localizou o epicentro a 106 e 151 quilômetros ao sudeste de Amahai e Ambon, respectivamente, ambas na ilha de Seram, no arquipélago das Molucas.

Leia também:

A Indonésia está localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica atingida por 7 000 tremores por ano, a maioria de intensidade moderada. Em dezembro de 2004, um forte terremoto fora da ilha de Sumatra provocou um tsunami, matando ao todo 230 000 pessoas em 12 países.

(Com agência EFE)