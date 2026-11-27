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Uma forte tempestade castigou o leste dos Estados Unidos durante o feriado de Ação de Graças, deixando quase 1 milhão de pessoas sem eletricidade, provocando o cancelamento de centenas de voos e forçando o adiamento inédito do desfile da Macy’s em Nova York. Veja todos os desdobramentos.

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Uma forte tempestade atingiu o leste dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 26, durante o feriado de Ação de Graças, e deixou quase 1 milhão de residências sem eletricidade. As chuvas e a ventania também alagaram as ruas e prejudicaram os deslocamentos pelo país.

Na noite de quinta, cerca de 900. 000 clientes estavam sem energia, segundo a plataforma PowerOutage. us, que acompanha interrupções no fornecimento. A Pensilvânia concentrava aproximadamente 207. 000 registros, seguida por Nova Jersey, com 179. 000, e Maryland, com 139. 000. Na manhã desta sexta-feira, 27, quase 650. 000 clientes continuavam sem luz, de acordo com o jornal americano The New York Times.

As rajadas, que chegaram a 112 km/h, derrubaram árvores e danificaram a rede elétrica. Nos aeroportos, sobretudo nas regiões de Washington e Nova York, os ventos dificultaram as operações. A plataforma FlightAware contabilizou mais de 450 cancelamentos e 2. 400 atrasos em voos com origem ou destino nos Estados Unidos, além de trajetos domésticos, ao longo da quinta-feira.

Todo o estado de Nova Jersey e partes de Nova York ficaram sob estado de emergência. A queda de árvores e os alagamentos também interromperam algumas linhas de trem nova-iorquinas, enquanto estruturas de andaimes cederam à força do vento, sem registro de feridos nesses desabamentos.

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Adiamento do desfile de Ação de Graças

A previsão do mau tempo em Nova York levou ao adiamento do tradicional desfile de Ação de Graças da Macy’s, que aconteceria na quinta-feira, 26. A 100ª edição foi transferida para sábado, 28, às 8h30 no horário local (10h30 de Brasília). Será a primeira vez que o evento ocorrerá em um dia diferente do feriado de Ação de Graças.

O anúncio ocorreu enquanto os balões já eram inflados. Will Coss, produtor executivo do desfile, afirmou que a equipe estava arrasada e que a celebração exigiu dois anos de planejamento.

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“Sabemos que nossa cidade é a melhor do mundo e também sabemos que, em nossa cidade, nada vem de forma fácil e é preciso se preparar para todas as possibilidades”, disse o prefeito Zohran Mamdani após o adiamento do evento. “A segurança é e sempre continuará sendo nossa principal prioridade, e esta será uma tempestade intensa. ” Continua após a publicidade