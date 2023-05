Forças russas se retiram perto de Bakhmut após avanço de tropas ucranianas

Soldados russos se retiraram nesta quinta-feira, 18, de zonas próximas à cidade de Bakhmut após avanços das forças ucranianas, de acordo com o grupo mercenário russo Wagner e o Exército de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. É o primeiro progresso de Kiev em seis meses, adiantando uma possível contraofensiva planejada para o epicentro do conflito.

Tropas ucranianas relataram que a Rússia teria bombardeado estradas de acesso em uma tentativa de adiar o ataque. Mesmo com os obstáculos, os militares teriam conseguido avançar em mais de um quilômetro depois de meses restritos às estratégias de defesa.

“Agora, na maior parte, conforme começamos a avançar, eles estão bombardeando todas as rotas para as posições de frente, então nossos veículos blindados não podem transportar mais infantaria, munição e outras coisas”, disse Petro Podaru, comandante de uma unidade ucraniana.

A dianteira de Kiev acaba por evidenciar o descompasso entre as Exército regular de Moscou e as tropas do grupo Wagner. Segundo Yevgeny Prigozhin, chefe da organização paramilitar que lidera os esforços em Bakhmut, os russos estariam progredindo na expulsão do comando ucraniano do seu último ponto de apoio, localizado ao oeste da cidade.

Prigozhin afirma também que suas cartas não estão sendo lidas pelo Ministério da Defesa e que está “apelando para a liderança” da pasta para o envio de reforços ao local. Ele disse, ainda, que os comandantes regulares abandonaram o norte e o sul da cidade, deixando vulneráveis soldados situados no interior.

“Infelizmente, as unidades do Ministério da Defesa da Rússia recuaram até 570 metros (1.880 pés) ao norte de Bakhmut, expondo nossos flancos”, disse Prigozhin.

Apesar de reconhecer a saída de posições próximas a Bakhmut, o Ministério da Defesa russo, encabeçado por Sergei Shoigu, negou que suas tropas estariam cedendo nos flancos e que teria retido munições do grupo Wagner. No início do mês, Prigozhin ameaçou retirar seus soldados do local por falta da quantidade adequada de armamentos.

Em um comunicado no Telegram, a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, disse que as batalhas ocorreram ao longo do dia nas zonas norte e sul e que as forças russas haviam sido repelidas, “ganhando tempo para certas ações planejadas”.

“Usando o princípio da defesa ativa, recorremos a ações contra-ofensivas em algumas direções perto de Bakhmut. O inimigo tem mais recursos, mas estamos destruindo seus planos”, complementou Oleksander Syrskyi, comandante das forças terrestres da Ucrânia, nas ruas redes sociais.

