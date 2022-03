Forças russas estão a menos de 25 km de Kiev, diz inteligência britânica

O serviço de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou um relatório neste sábado, 12, informando que forças russas avançaram e estão a menos de 25 quilômetros da capital da Ucrânia, Kiev. O país de Boris Johnson enviou aviões com equipamentos médicos e ajuda humanitária aos ucranianos.

O governo de Volodymyr Zelensky havia anunciado novos corredores humanitários em várias cidades do país, mas o avanço das tropas pode comprometer a retirada de civis de Kiev e de regiões próximas. Autoridades de Donetsk disseram que o exército russo não está respeito as rotas de fuga.

(2/4) Fighting north-west of Kyiv continues with the bulk of Russian ground forces now around 25 kilometres from the centre of the city. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2022

Ao mesmo tempo, autoridades ucranianas disseram que Kiev está “pronta para lutar”. Após mais de duas semanas de guerra, a Rússia aumentou os ataques em regiões próximas da capital, que teve as sirenes de ataques aéreos e bombardeios tocadas neste sábado.

Houve relatos de fortes explosões em Dnipro, no leste do país, no sábado, assim como em Mykolaiv, Nikolaev e Kropyvnytskyi. Segundo o conselheiro presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, Kiev é uma “cidade sitiada”, mas “vai ficar de pé até o fim”.

ATAQUES RECENTES

De acordo com a agência Interfax Ucrânia, ataques com foguetes russos destruíram uma base aérea ucraniana perto da cidade de Vasylkiv, na região de Kiev, segundo informou o prefeito local. Ofensivas também atingiram um depósito de munição, afirmou a prefeita da cidade, Natalia Balasynovych.

“Hoje, por volta das 7h da manhã, forças inimigas bombardearam a cidade de Vasylkiv. Oito mísseis atingiram o aeroporto. Como resultado dos ataques com mísseis, o aeroporto foi completamente destruído, a pista foi destruído”, disse ela no Facebook. A política informou ainda que “um depósito de munições também explodiu. As munições ainda estão detonando porque um dos mísseis atingiu o depósito. Um depósito de combustíveis e lubrificantes também foi destruído. Como resultado, a capacidade do nosso aeroporto foi completamente eliminada”.

Autoridades locais informaram que misseis e ataques aéreos da Rússia causaram danos ao norte e ao sul de Kiev neste sábado, 12. Em Chernihiv, ao norte da capital, um tradicional hotel foi atingido. “Estou aqui agora. Não há mais hotel”, disse Vyacheslav Chaus, chefe da administração da região de Chernihiv. Segundo ele, “as forças russas continuam a lançar ataques aéreos e com mísseis na cidade, civis estão morrendo e muitas pessoas estão sendo feridas”. Além disso, “não tem eletricidade, quase não tem água, gás e calor”.

O Ministério do Interior da Ucrânia informou ainda que um armazém de produtos congelados pegou fogo neste sábado, após um ataque no distrito de Brovary, a nordeste da capital ucraniana. Até o momento, não há informações sobre vítimas.