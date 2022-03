Forças russas ameaçam Kiev

As agências russas de notícias Tass e RIA publicaram nesta terça-feira, 1, que o Ministério da Defesa afirmou que a Rússia pretende atacar serviços de segurança e unidade de operações especiais da Ucrânia em Kiev.

O ministério russo afirma que a medida será tomada para evitar “ataques de informação” contra a o país. O representante oficial do departamento militar russo, major-general Igor Konashenkov, declarou que, com o início da operação militar especial, o número notícias falsas envolvendo várias instituições governamentais aumentou significativamente. “Instamos os cidadãos ucranianos envolvidos por nacionalistas ucranianos em provocações contra a Rússia, bem como os residentes de Kiev que vivem perto estações de retransmissão, para deixar suas casas”, disse o Ministério. Mais cedo, um comboio de tanques e veículos russos com cerca de 64 quilômetros de comprimento também foi visto em imagens de satélite ao norte da capital Kiev.

No início desta terça-feira, o centro de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, foi atingido por mísseis. Um dos alvos foi o prédio do governo, localizado na principal praça no centro da região.

Segundo a agência Interfax, os ataques também teriam atingido parte de uma área residencial da cidade. Autoridades ucranianas dizem que ao menos dez pessoas morreram e vinte ficaram feridas após o bombardeio.