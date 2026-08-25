Forças israelenses invadem centro da ONU para refugiados palestinos

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O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou a invasão de um centro de treinamento da UNRWA em Jerusalém por soldados israelenses. O incidente, que alarmou a ONU, impede a formação de jovens palestinos e viola o direito internacional. A UNRWA, acusada por Israel de ligações com o Hamas, opera o centro há mais de 70 anos para refugiados palestinos.

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O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, denunciou nesta terça-feira, 25, que soldados israelenses forçaram a entrada em um centro de treinamento administrado pela UNRWA, a agência da ONU para refugiados palestinos, em Jerusalém.

O porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric, afirmou que o secretário está “profundamente alarmado com o incidente”. Segundo ele, a invasão impede que jovens palestinos continuem recebendo a formação profissional gratuita disponibilizada pela UNRWA.

Direito internacional

De acordo com um comunicado emitido pela agência, o Centro de Treinamento de Kalandia, em Jerusalém Oriental, foi invadido por volta das 10h locais (4h em Brasília) desta terça, com pelo menos quatro veículos blindados e mais de 5o militares israelenses. No momento da invasão, cerca de 20 funcionários das Nações Unidas estavam no local. A informação foi confirmada pelas autoridades israelenses.

“A UNRWA condena veementemente esta incursão não autorizada e profundamente preocupante. A entrada de forças de segurança armadas em uma instalação das Nações Unidas, sem a autorização ou o consentimento da Organização, é inaceitável”, afirmou a agência em nota, reforçando que o centro de treinamento é protegido pelos “privilégios e imunidades concedidos às Nações Unidas pelo direito internacional”.

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O comunicado também fez um apelo à comunidade internacional para agir “a fim de salvaguardar a inviolabilidade do Centro de Treinamento de Kalandia e de todas as outras instalações das Nações Unidas em Jerusalém Oriental”. “Nós precisamos continuar prestando serviços essenciais às comunidades de refugiados palestinos sem intimidação, obstrução ou interferência”, complementou.

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Acusações

A UNRWA vem sendo constantemente acusada de manter relações próximas com o Hamas. Segundo Israel, funcionários da agência tiveram papel ativo no atentado de 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 israelenses, fez 250 reféns e desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Diferentes inquéritos foram deflagrados para apurar as acusações, incluindo uma investigação liderada pela ex-ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna. Segundo ela, “há questionamentos relacionadas à neutralidade” da UNRWA, mas o governo israelense não forneceu provas conclusivas para sua principal alegação.

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Centro de treinamento

Kalandia é o centro de formação profissional mais antigo da UNRWA, atendendo refugiados palestinos há mais de sete décadas. Segundo o site da instituição, milhares deles se formaram lá e passaram a contribuir para os mercados de trabalho locais e regionais.

O objetivo do centro é oferecer acesso à educação profissional gratuita para refugiados palestinos na Cisjordânia ocupada e incentivar uma maior autonomia e independência econômica entre os estudantes.

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“Qualquer tentativa de tomar posse, interferir ou de qualquer outra forma prejudicar o funcionamento de uma instalação da UNRWA atinge a capacidade das Nações Unidas de cumprir seu mandato”, argumentou a agência da ONU.