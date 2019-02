Forças egípcias matam seis pessoas no Sinai

As forças de segurança egípcias mataram neste domingo seis homens armados durante um ataque em um povoado do Sinai. A ação foi apresentada como uma operação de combate ao terrorismo. A televisão estatal havia indicado anteriormente que nove pessoas – seis ativistas e três militares – tinham perdido a vida, mas uma fonte de segurança declarou que os três soldados morreram em um acidente de carro em uma estrada da península.

“As forças de segurança efetuaram um ataque contra uma pequena casa na aldeia de Al-Gura e houve uma troca de tiros”, disse uma testemunha que pediu para não ser identificada. “Eles mataram seis pessoas e deixaram os corpos. Em seguida, eles voltaram com ambulâncias e um caminhão dos bombeiros para levá-los”, acrescentou.

O ataque deste domingo ocorre no momento em que o Exército reforça a sua presença no Sinai com o envio de tanques e carros blindados para tentar capturar ou matar os ativistas responsáveis pelo ataque que matou 16 guardas fronteiriços egípcios no dia 5 de agosto.

As autoridades do Egito prometeram recuperar o controle desta região instável, próxima a Israel e Gaza, que sofre com o aumento da insegurança desde a queda do presidente Hosni Mubarak, em fevereiro de 2011.

(Com agência France-Presse)