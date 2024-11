Forças dos EUA avistam drones suspeitos sobre suas bases militares na Inglaterra

Pequenos drones não identificados foram avistado sobrevoando três bases da Força Aérea americana no Reino Unido nos últimos seis dias, confirmou um porta-voz militar dos Estados Unidos nesta terça-feira, 26.

As incursões foram registradas nas bases Lakenheath, Mildenhall e Feltwell da Royal Air Force britânica, localizadas em Suffolk e Norfolk, gerando preocupações sobre a segurança dessas instalações.

Monitoramento ativo

Os “pequenos sistemas aéreos não tripulados” foram monitorados ativamente pelas equipes de segurança locais, que não identificaram impacto direto na infraestrutura ou na segurança dos habitantes nas proximidades.

A Força Aérea americana, que usa as bases, se recusou a comentar se algum mecanismo de defesa foi usado na ocasião, mas destacou que mantém o direito de proteger suas instalações e que está cooperando com as autoridades britânicas para investigar os incidentes.

Fontes da imprensa britânica sugeriram que cerca de 60 militares foram mobilizados para apoiar a operação de identificação e resposta aos responsáveis pelo sobrevoo dos drones.

Plano “sinistro”

Segundo o jornal britânico The Times, há receios de que as incursões possam fazer parte de um plano “sinistro”, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido dada, nem mais detalhes de bastidores.

Um porta-voz do Ministério da Defesa do Reino Unido disse que as forças de segurança do país “levam as ameaças a sério e mantêm medidas rígidas” em áreas ligadas à defesa. “Estamos apoiando a resposta da Força Aérea dos EUA”, acrescentou a pasta. A investigação permanece em curso.