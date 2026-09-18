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Forças de Israel bombardeiam adolescente que corria para socorrer paramédico ferido em Gaza

Mohammad Abdul Zinati, de 15 anos, e Sharif Shadi Labad foram mortos em ataque aéreo do tipo 'golpe duplo'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 15h17
Adolescente prestes a ser atingido por bombardeio israelense na Cidade de Gaza.
Adolescente prestes a ser atingido por bombardeio israelense na Cidade de Gaza. (X/Reprodução)
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Forças de Israel bombardeiam adolescente que corria para socorrer paramédico ferido em Gaza Priorizar nos meus resultados Google

Um ataque aéreo israelense do tipo “golpe duplo” matou um paramédico e um adolescente na Cidade de Gaza na terça-feira, 15, apesar do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em vigor na Faixa de Gaza desde outubro do ano passado.

Imagens verificadas pelo jornal britânico The Guardian mostram Mohammad Abdul Zinati, de 15 anos, se aproximando da vítima de um primeiro bombardeio antes de ser atingido por uma segunda explosão. O jovem voltava da escola e havia parado em um supermercado para encontrar com amigos. Pouco depois, uma explosão atingiu a região. Ao sair para verificar o que havia ocorrido, Mohammad encontrou um homem gravemente ferido, ainda consciente e pedindo ajuda, e correu em sua direção.

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O homem ferido foi identificado pela Defesa Civil de Gaza como o paramédico Sharif Shadi Labad. As Forças de Defesa de Israel (IDF), no entanto, afirmaram que Labad integrava as forças Nukhba, unidade de forças especiais das Brigadas Al-Qassam, o braço militar do Hamas, e havia participado dos ataques de 7 de outubro de 2023.

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Mohammed Rajeh Zinati, primo do adolescente, afirmou que tentou alertá-lo ao perceber um drone sobrevoando a área. “Eu comecei a gritar: ‘Corra! Saia daí!’. Naquele momento, Mohammad já tinha chegado ao homem ferido. Assim que chegou, o drone o atingiu”, relatou ele ao Guardian, acrescentando que o jovem foi ferido no peito e no abdômen e morreu pouco depois.

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Especialistas consultados pelo jornal britânico identificaram a munição usada no segundo ataque como uma bomba Mikholit, lançada por drones israelenses.

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+ Prédio danificado por ataque israelense desaba em Gaza e deixa 20 mortos, incluindo crianças

O episódio apresenta características do chamado ataque do tipo “golpe duplo”, expressão usada para descrever ofensivas em que um primeiro bombardeio é seguido por outro contra o mesmo local depois da chegada de pessoas que tentam prestar socorro.

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Em nota ao Guardian, o Exército de Israel afirmou estar ciente de relatos de que uma pessoa não envolvida no conflito foi atingida durante a operação contra Labad e declarou lamentar quaisquer danos a civis.

Outras mortes de civis foram registradas nos últimos dias em Gaza. Na terça-feira, fontes médicas relataram que um ataque israelense ao campo de refugiados de al-Bureij matou um adulto e uma criança de cinco anos, identificada como Udai al-Muridi. Já no sábado, Iman Shalouf, de 27 anos e grávida de quase oito meses, morreu após ser atingida na cabeça por disparos no sul de Khan Younis, segundo familiares, paramédicos e testemunhas. O Exército israelense afirmou não ter informações sobre o caso.

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De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, 1.369 palestinos morreram e 4.627 ficaram feridos desde a entrada em vigor do frágil cessar-fogo, em 11 de outubro de 2025. Desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, as autoridades de saúde do território contabilizam ao menos 73.783 mortos e 174.738 feridos. 

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